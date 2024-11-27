TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Enflasyon yavaşladıkça dövize müdahale azalacak

Londra’da uluslararası yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay önümüzdeki dönemde enflasyon artış hızındaki yavaşlama ile birlikte Merkez Bankası’nın dövize yönelik müdahalelerinin azalacağını söyledi.

Bloomberg International’ın toplantıya katılan bankacıları kaynak göstererek verdiği habere göre Akçay finansal istikrar göstergelerinin daha istikrarlı hale gelmesinin müdahale ihtiyacını azaltacağını, piyasa mekanizmalarındaki bazı aksaklıklar nedeniyle Merkez Bankası’nın müdahale etmek zorunda kaldığını anlattı.

Merkez bankalarının yerel para biriminin yönünü düzeltmek amacıyla zaman zaman piyasaya müdahale ettiği kur politikalarına, finans literatüründe “dirty float” adı veriliyor.

"Gevşeme hızı değişse bile genel duruş çok sıkı kalacak"

Bloomberg’in haberine göre Akçay “Para politikasındaki gevşemenin (faiz indirim süreci) kesintisiz olmasına gerek yok. Ancak gevşeme hızı değişse bile genel duruş çok sıkı kalacak” dedi.

Toplantıya katılanların aktardığına göre Akçay, TL’nin şu andaki değerinin endişe yaratmadığını, buna karşılık reel bir değer kaybı olması halinde enflasyon beklentilerinin yeniden kötüleşebileceğini söyledi.