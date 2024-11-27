Mahfi Eğilmez'den asgari ücret tahmini! "Şu an bu artış olası gözüküyor" diyerek oran verdi

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e yayınında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eğilmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türk Lirası değerli kalmaya devam edecek"

Türk Lirası değerli kalmaya devam edecek. İnsanlar dövizden döndüler. 140 milyar dolarlardan 40 milyar doların altına geldi. Çok doğal, çünkü faiz yüzde 50. Kur bu dönüşün de etkisiyle yükselmiyor. Kur değişmediği zaman bu bir dolar faizine dönüşüyor. Öyle olunca TL'nin cazibesi artar.

"Faiz 2,5 puan düşerse sıkı duruş demektir"

Faiz yüzde 50'den yüzde 47,5'e 2,5 puan düşerse sıkı duruş demektir. 10 puan indiririm derseniz iş değişir. Benim beklentim enflasyonun daha hızlı inmesiydi. Sonradan baktık ki öyle inmedi. Şu anda faiz ne 50, enflasyon da kabaca 50. Bir sonraki enflasyonda yüzde 46-47'lere iniş varsa o zaman makul bir indirim yapılabilir. Çok sert gitmemek lazım. Yine verilere bakılarak yapılması lazım. Reel sektör de indirimi çok istiyor. Sanki aralıkta olmazsa da ocakta indirim yapılacak gibi. 2-2,5 puanı geçmemek lazım. Bunu yaparken Merkez Bankası'nın asgari ücretle ilgili bir fikir oluşacaktır.

"Şu an asgari ücrette yüzde 30-35 olası gözüküyor"

Enflasyonu ücret üzerinden çözmeye çalışıyoruz. Şu an asgari ücrette yüzde 30-35 olası gözüküyor. Her şeyi 35'e göre ayarlasaydık, yeniden değerlemeyi de yüzde 35 yapacağız diyebilirdik. Ama şimdi yüzde 43,93 oldu. Emek sahiplerine haksızlık olacak. Ücreti enflasyon kadar artırdığın zaman eski pozisyonuna getirmiş oluyorsun.