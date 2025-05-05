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Hamidiye su ürünlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye AŞ'nin su ürünlerine yüzde 20 zam yapıldı.

Haber Merkezi
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Hamidiye su ürünlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar...
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Hamidiye Su markasının yeni tarifesine göre, aynı marka iadeli 19 litrelik damacana su 100 liradan yüzde 20 zamla 120 liraya yükseldi.

Farklı marka damacana iadeli 19 litrelik su 120 liradan 140 liraya, damacana iadesiz 19 litrelik su fiyatı ise 190 liradan 210 liraya çıktı.

Hamidiye Su'ya en son 30 Ekim 2024'te yüzde 17,85 zam yapılmıştı.

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