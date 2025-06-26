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TCMB Başkanı Karahan: Siber güvenlik bizim için öncelik olmaya devam ediyor

TCMB Başkanı Karahan, TBB'nin düzenlediği Ödeme Sistemleri Zirvesi'nde, “Siber güvenlik bizim için öncelik olmaya devam ediyor” şeklinde belirtirken, olası saldırılara karşı bankanın iç sistemlerinde yüksek müdahale kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
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TCMB Başkanı Karahan: Siber güvenlik bizim için öncelik olmaya devam ediyor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) düzenlediği Ödeme Sistemleri Zirvesi’nde konuştu. Karahan, finansal sistemin güvenliği ve sürekliliği açısından siber güvenliğin önemine dikkat çekerken, Merkez Bankası’nın bu alandaki önceliklerini, hazırlıklarını ve teknolojik altyapı yatırımlarını kamuoyuyla paylaştı.

“Siber güvenlik bizim için öncelik olmaya devam ediyor” diyen Karahan, olası saldırılara karşı bankanın iç sistemlerinde yüksek müdahale kapasitesine sahip olduğunu belirterek, “Merkez Bankası kendi içerisinde bir sorun yaşarsa, bunu bir saat içinde giderebilme yeteneğine sahibiz” ifadesini kullandı.

"Kriz senaryolarına karşı hazırlık stratejisi yürütüyoruz"

Fatih Karahan, olası kriz senaryolarına karşı çok katmanlı bir hazırlık stratejisi yürüttüklerini de vurguladı. “Önemli görevlerde yedekleme yöntemlerine başvurarak riskleri dağıtıyoruz” dedi. Döviz ve repo piyasalarında sadece siber saldırılara değil, doğal afetler gibi diğer olağanüstü durumlara karşı da hazırlık yapıldığını söyledi.

“Küçük aksaklıklar büyük riskleri beraberinde getirebiliyor” diyerek bu alanda sıfır hata yaklaşımının önemine dikkat çeken Karahan, kurum içi altyapı çalışmalarının artırıldığını ve sürekli güncellendiğini belirtti.

Konuşmasında dijital finansal sistemlerin sürdürülebilirliği açısından teknolojik altyapı yatırımlarının hayati rol oynadığını vurgulayan Karahan, bu sürecin sadece sistem yatırımıyla sınırlı olmadığını, etkin yönetim ve acil müdahale yeteneğinin de en az teknoloji kadar kritik olduğunu ifade etti.

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