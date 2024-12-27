TCMB faiz oranını yüzde 47,50’ye düşürdü: İş dünyası bu orandan oldukça memnun

Merkez Bankası faiz oranını yüzde 50’den yüzde 47,50’ye düşürdüğü kararı değerlendiren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Bu kararla TCMB faizleri 22 ay sonra ilk kez indirdi. Öte yandan, son 8 toplantıda yüzde 50’de sabit bırakılan yüksek faiz döneminin ardından faiz indirimlerine başlandığını söyleyebiliriz. Piyasaların ve reel sektörün genel beklentisi enflasyonla mücadele döneminde yüksek faizin yerini ölçülü faiz oranlarının almasıydı. Ancak genel anlamda 150 baz puanlık bir beklenti mevcuttu. 250 baz puanlık indirim beklentilerin üstünde oldu.Daha önceki değerlendirmelerimizde, TCMB’nin yıl bitmeden mutlaka bir faiz indirimi yapacağını ve piyasalara mesaj vereceğini sıklıkla ifade etmiştik. Açıklama metninde de ‘Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir’ifadesi enflasyonda iyileşmenin olduğunu ancak gerektiğinde para politikası araçlarının da etkin şekilde kullanılacağını ortaya koyuyor” dedi.

"Alınan faiz kararı ihracat, üretim ve yatırım üzerinde olumlu etki yaratacak"

Alınan kararın ihracat, üretim ve yatırıma olumlu etki yapacağını kaydeden Memişoğlu, “Değinmek istediğim bir diğer husus da önümüzdeki sene Para Politikası Kurulu toplantı sayısının 12’den 8’e indirilmesi, fiyatlama davranışlarındaki seyir ve enflasyon hedefleri beklenen ölçüde gerçekleşirse, 2025’teki faiz indirimlerinin daha yüksek oranlarda olabileceğini söyleyebiliriz. Denizli iş dünyası olarak; yatırım ve üretim ortamının iyileşmesi en büyük temennimiz. Yıl genelinde artan maliyetler ve enflasyon oranlarının altında gerçekleşen döviz kuru artışı ihracatımızı olumsuz anlamda etkiledi. Uluslararası arenalarda rekabetçilik noktasında birçok sektörümüz zorluklar yaşadı, yaşamaya devam ediyor. Ancak tüm bunlara rağmen, yılsonunda Denizli ihracatında artış göreceğimizi belirtmek istiyorum. Yılın son haftasında, piyasa beklentilerinin üzerinde bir faiz indirimi hepimizi memnun etti. 2025 yılındaki ihracat, üretim ve yatırım eksenindeki motivasyonumuza olumlu anlamda katkı sundu” diye konuştu.