  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TCMB faiz oranını yüzde 47,50’ye düşürdü: İş dünyası bu orandan oldukça memnun
Takip Et

TCMB faiz oranını yüzde 47,50’ye düşürdü: İş dünyası bu orandan oldukça memnun

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) yılın son faiz kararında politika faizini 250 baz puan indirerek % 47,5 seviyesine çekmesi iş dünyasını oldukça memnun etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TCMB faiz oranını yüzde 47,50’ye düşürdü: İş dünyası bu orandan oldukça memnun
Takip Et

Merkez Bankası faiz oranını yüzde 50’den yüzde 47,50’ye düşürdüğü kararı değerlendiren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Bu kararla TCMB faizleri 22 ay sonra ilk kez indirdi. Öte yandan, son 8 toplantıda yüzde 50’de sabit bırakılan yüksek faiz döneminin ardından faiz indirimlerine başlandığını söyleyebiliriz. Piyasaların ve reel sektörün genel beklentisi enflasyonla mücadele döneminde yüksek faizin yerini ölçülü faiz oranlarının almasıydı. Ancak genel anlamda 150 baz puanlık bir beklenti mevcuttu. 250 baz puanlık indirim beklentilerin üstünde oldu.Daha önceki değerlendirmelerimizde, TCMB’nin yıl bitmeden mutlaka bir faiz indirimi yapacağını ve piyasalara mesaj vereceğini sıklıkla ifade etmiştik. Açıklama metninde de ‘Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir’ifadesi enflasyonda iyileşmenin olduğunu ancak gerektiğinde para politikası araçlarının da etkin şekilde kullanılacağını ortaya koyuyor” dedi.

 "Alınan faiz kararı ihracat, üretim ve yatırım üzerinde olumlu etki yaratacak"

Alınan kararın ihracat, üretim ve yatırıma olumlu etki yapacağını kaydeden Memişoğlu, “Değinmek istediğim bir diğer husus da önümüzdeki sene Para Politikası Kurulu toplantı sayısının 12’den 8’e indirilmesi, fiyatlama davranışlarındaki seyir ve enflasyon hedefleri beklenen ölçüde gerçekleşirse, 2025’teki faiz indirimlerinin daha yüksek oranlarda olabileceğini söyleyebiliriz. Denizli iş dünyası olarak; yatırım ve üretim ortamının iyileşmesi en büyük temennimiz. Yıl genelinde artan maliyetler ve enflasyon oranlarının altında gerçekleşen döviz kuru artışı ihracatımızı olumsuz anlamda etkiledi. Uluslararası arenalarda rekabetçilik noktasında birçok sektörümüz zorluklar yaşadı, yaşamaya devam ediyor. Ancak tüm bunlara rağmen, yılsonunda Denizli ihracatında artış göreceğimizi belirtmek istiyorum. Yılın son haftasında, piyasa beklentilerinin üzerinde bir faiz indirimi hepimizi memnun etti. 2025 yılındaki ihracat, üretim ve yatırım eksenindeki motivasyonumuza olumlu anlamda katkı sundu” diye konuştu.

2025 asgari ücret artışının beyaz yakalılar ve özel sektör üzerindeki etkileri ne olur?2025 asgari ücret artışının beyaz yakalılar ve özel sektör üzerindeki etkileri ne olur?Ekonomi
Sanayi ve kamu işbirliği Eskişehir ekonomisine güç katacakSanayi ve kamu işbirliği Eskişehir ekonomisine güç katacakŞehirler

 

Ekonomi
540 bin hurda araç dönüşüme gitti! Barkodlama ile ‘change’ yönteminin önüne geçildi
540 bin hurda araç dönüşüme gitti! Barkodlama ile ‘change’ yönteminin önüne geçildi
Dev bankalar TCMB’nin faiz indirimi tahminlerini güncelledi
Dev bankalar TCMB’nin faiz indirimi tahminlerini güncelledi
Dışarıda yemek pahalı! Gıdada kâr marjı nasıl yükseldi?
Dışarıda yemek pahalı! Gıdada kâr marjı nasıl yükseldi?
Tiran Büyükelçisi Atay'dan, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin 2024 yılı seyrine dair değerlendirme
Tiran Büyükelçisi Atay'dan, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin 2024 yılı seyrine dair değerlendirme
Türkiye'de bir ev almak için kaç ay çalışmak gerekiyor?
Türkiye'de bir ev almak için kaç ay çalışmak gerekiyor?
2025 asgari ücret artışının beyaz yakalılar ve özel sektör üzerindeki etkileri ne olur?
2025 asgari ücret artışının beyaz yakalılar ve özel sektör üzerindeki etkileri ne olur?