Sanayi ve kamu işbirliği Eskişehir ekonomisine güç katacak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir OSB, 55 yıllık köklü geçmişiyle şehrin sanayi ve ekonomik gelişimine yön vermeye devam ediyor. Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’nin ev sahipliğinde, Eskişehir Vali Yardımcısı Dr. Hasan Çiçek ile kamu kurumlarının müdürlerinin katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda sanayi sektörü ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, sanayi alanında yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi ve 2025 yılının ortak hedeflerle daha verimli geçmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı.

“2025’te büyük atılımlar gerçekleştireceğiz”

Toplantının açılışında konuşan Nadir Küpeli, kuruluşunun 55’nci yılını kutlayan Eskişehir OSB’nin, Eskişehir ekonomisine ve sanayisine olan büyük katkısını rakamlarla katılımcılara anlattı. Kamu ve özel sektör iş birliğinin, şehrin ekonomik ve sanayi gelişimi açısından hayati bir öneme sahip olduğunun altını çizen Küpeli, göreve geldikleri günden bu yana tüm kurumlarla uyum içerisinde çalıştıklarını aktararak, “2025 yılında sanayi alanında daha büyük atılımlar gerçekleştirmeye odaklandık. Kamu kurumlarımızla güçlü bir sinerji oluşturarak şehrimizin kalkınmasında öncü bir rol oynamaya devam edeceğiz. Bu iş birliği, sadece sanayi için değil, Eskişehir’in genel ekonomik yapısını güçlendirmek açısından da büyük önem taşıyor” dedi.

Eskişehir, yüksek teknolojide fark yaratıyor

Kamu ve özel sektör iş birliğiyle Eskişehir OSB’yi ana ve yan sanayisiyle, özellikle yüksek teknolojide çok büyük ve önemli bir sanayi merkezi haline getirdiklerini vurgulayan Küpeli, “Bölgemiz 34 milyon metrekare büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük 2’nci OSB’sidir. OSB’deki sanayi kuruluşu sayımız 902’ye ulaşmış olup, üretimdeki tesis sayımız 664, inşaat halindeki tesis sayımız 215 ve proje halindeki tesis sayımız ise 23’tür. Çalışan sayımız ise 49 bini aşmış durumda. OSB’deki kuruluşların ihracatı ise 2,2 milyar dolar düzeyinde” diye konuştu.

2030 hedefleri kapsamında 50 milyon metrekarelik alan büyüklüğüne ulaşarak, Türkiye’nin en büyük OSB’si olacaklarını aktaran Küpeli, “OSB’deki tesis sayısının 1200’ü geçmesini hedefliyoruz. Yeni kurulacak tesislerin büyük çoğunluğun yüksek ve orta-yükse teknoloji alanlarında olmasına öncelik vereceğiz. Çalışan sayımızın 75 bine ulaşmasını, OSB’den yapılan ihracatımızın ise en az 5 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz. Her zaman olduğu gibi Türkiye’nin en yeşil ve çevreci OSB’si olma kararlılığımızı artarak devam ettireceğiz” dedi.

Sanayi ve kamu iş birliğinde ortak hedefler belirlendi

Toplantıda söz alan kamu kurumu temsilcileri, iş birliğini artırmaya yönelik öneriler sunarak sanayiye yönelik yeni projeler üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda özellikle, sanayi altyapısının iyileştirilmesi, ortak eğitim programları düzenlenmesi gibi başlıklar ön plana çıktı. Toplantı sonunda tüm katılımcılar, karşılıklı iş birliğinin 2025 yılında daha da artması ve ortak projelerle Eskişehir sanayisinin kalkınmasına katkıda bulunulması yönünde kararlılıklarını ifade ederek, güçlü bir iş birliğiyle yeni yılın verimli ve üretken bir şekilde geçeceği konusunda ortak bir mutabakata varıldı.