TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı: Yıl sonu enflasyon ve dolar/TL beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 65,39 oldu. Katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 olmuştu.

Katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 30,00 TL iken, bu anket döneminde 29,62 TL oldu.

TCMB Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları şöyle:

"12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,94 iken, bu anket döneminde yüzde 41,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,09 ve yüzde 24,82 olarak gerçekleşmiştir.



2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,57 olasılıkla yüzde 36,00 – 39,99 aralığında, yüzde 48,15 olasılıkla yüzde 40,00 – 43,99 aralığında, yüzde 12,85 olasılıkla ise yüzde 44,00 - 47,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,06’sının beklentilerinin yüzde 36,00 – 39,99 aralığında, yüzde 51,47’sinin beklentilerinin yüzde 40,00 – 43,99 aralığında, yüzde 17,65’inin beklentilerinin yüzde 44,00 – 47,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,90 olasılıkla yüzde 18,00 – 22,99 aralığında, yüzde 40,24 olasılıkla yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 17,73 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 32,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 28,13‘ünün beklentilerinin yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 40,63‘ünün beklentilerinin yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 23,44‘ünün beklentilerinin yüzde 28,00 – 32,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Politika faizi beklentisi yüzde 42,50 oldu

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,71 iken, bu anket döneminde yüzde 42,47 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 37,80 iken, bu anket döneminde yüzde 42,50 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl sonu dolar/TL beklentisi 29,62

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30,00 TL iken, bu anket döneminde 29,62 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,62 TL iken, bu anket döneminde 39,46 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4,2

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,2 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 71 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.