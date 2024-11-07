TCMB rezervleri üst üste 3'üncü haftasında rekorda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri geçtiğimiz hafta 221 milyon dolar daha arttı ve yeni bir zirve yaptı.

TCMB haftalık verilerine göre, 1 Kasım itibarıyla toplam rezervler 159 milyar 398 milyon dolardan, 159 milyar 619 milyon dolara yükseldi. Rezervler böylece üst üste üçüncü haftasında da zirve seviyesini görmüş oldu.

Brüt rezervler 93 milyar 504 milyon dolardan 93 milyar 5 milyon dolara inerken, altın rezervleri 65 milyar 894 milyon dolardan 66 milyar 614 milyon dolara gelerek, yeni zirve seviyesine ulaştı.

Bir önceki hafta 60 milyar 890 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 270 milyon dolar artarak 61 milyar 160 milyon dolara çıktı.