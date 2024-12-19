Mevduat ve katılım fonlarındaki artış yüzde 0'lık zorunlu karşılık dışında bırakıldı

ANKARA (EKONOMİ)

Mevduat ve katılım fonları yükümlülükleri yüzde 0 olarak uygulanan zorunlu karşılık kapsamı dışına çıkarıldı. Ancak kapsam dışına çıkarılan yükümlülükler vadeleri sonuna kadar, uygulama kapsamında dikkate alınmaya devam edilecek. Yüzde 0 zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerin vade sınırı ise 6 aydan 1 yıla yükseltildi.

Merkez Bankası tarafından belirlenen yabancı para cinsinden sağlanan yükümlülüklere, 6 Ocak 2023 tarihine göre artış tutarlarına yüzde 0 zorunlu karşılık uygulanıyor.

Tebliğdeki hesaplama tarihi ise 20 Aralık 2024’ten 19 Aralık 2025’e çekildi. Yani sözkonusu yükümlülüklerin 6 Ocak 2023 ile 19 Aralık 2025 tarihleri arasındaki artışlar yüzde 0 zorunlu karşılığa tabi olacak.