TCMB'nin TL depo alım ihalesine 72 milyar liralık teklif

TCMB'nin bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşen miktar 71 milyar 320 milyon lira oldu. İhaleye ise toplamda 72 milyar 320 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı %49,29, maksimum faiz oranı %50 olarak belirlenirken, ortalama faiz oranı ise %49,93 olarak ilan edildi.