TEB'den 2024'te 10,9 milyar lira net kar

Türk Ekonomi Bankası'ndan (TEB) yapılan açıklamaya göre, TEB 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. 31 Aralık 2024 itibarıyla TEB'in aktif toplamı 611,4 milyar lira olurken, net karı 10,9 milyar lira olarak gerçekleşti. TEB'in kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 54,4'ünü oluşturdu.

Risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB'in toplam kredileri, yıl sonunda 332,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 405,6 milyar lira oldu. 2024'te güçlü sermaye yapısıyla istikrarlı büyümeyi sağlayan ve karlılığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren TEB'in öz kaynakları 44 milyar lira olurken, sermaye yeterlilik rasyosu, hedef rasyo olan yüzde 12'nin üzerinde, yüzde 19,15 olarak gerçekleşti.

Yıl boyunca uluslararası kurumlardan sağladığı kaynaklarla reel sektörü destekleyen TEB, kasım ayında yenilediği sendikasyon kredisiyle reel sektörün dış ticaret finansmanına 450 milyon dolar destek sağladı. TEB'in yenilenen sendikasyon kredisine toplamda 560 milyon dolar talep gelirken, 14 ülkeden toplam 24 bankanın katılımıyla gerçekleşen sendikasyon kredisi ilave kaynak artışıyla yüzde 136 oranında yenilendi.

Bu yıl da sürdürülebilirlik performansı kriterleri çerçevesinde yenilenen sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisiyle TEB, çevresel ve sosyal kriterleri odağına alarak performans hedefleri belirledi. Buna göre, kadın hakim ortaklı mikro ve KOBİ'lere sağlanan finansman tutarının artırılması sağlanırken, KOBİ'lerin yeşil ve çevre dostu projelerinin finansmanıyla kurumsal firmaların yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönelik kredilerin artırılması yönündeki yatırımlar desteklenecek.

35 milyon avro tutarında işlem

TEB, müşterilerinin sürdürülebilirlik kapsamındaki proje ve yatırımlarına finansman desteği sunmaya devam etti. Bu kapsamda TEB, demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren Kroman Çelik'in sektörün dekarbonizasyonu için önemli bir yere sahip olan elektrikli ark ocağı (EAF) yatırımına ait 35 milyon avro tutarındaki işlemi gerçekleştirdi.

Ürün ve hizmetleriyle kurumsal müşterilerine desteğini sürdüren TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı, yıl sonu itibarıyla toplam kredilerde büyüme sağlayarak nakit kredilerde yüzde 44 büyüdü. Sağladığı faiz avantajlarıyla toplam mevduat hacmini artırmayı başaran TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Grubu, vadeli mevduatta yüzde 100'ün üzerinde büyüme gerçekleştirdi.

Yılın dördüncü çeyreğinde de müşterilerini yatırım ürün ve hizmetleriyle tanıştırmaya devam eden TEB, yatırımlarını Türk lirası, dolar ve avro para biriminde değerlendiren müşterilerine 45 farklı TEB Portföy yatırım fonuyla tüm varlık sınıflarına kolaylıkla erişim imkanı sundu. TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Grubunun yatırım fonu hacmi bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 29 arttı.

Kadın işletme sahiplerine kullandırılan kredi yüzde 92 arttı

TEB, CEPTETEB Mobil Uygulaması ve İnternet Şubesi ile ticari ve işletme müşterilerine özel dijital bankacılık uygulaması "CEPTETEB İŞTE"yi geliştirmeye devam etti. Banka yılın son çeyreğinde ikinci el araç alım-satım işlemlerinde nakit taşıma riskini ortadan kaldıran, araç satış bedelini güvence altına alan ve dolandırıcılıkları önleyerek alıcı ile satıcıyı koruyan Güvenli Ödeme Sistemi'ni devreye alarak CEPTETEB ve CEPTETEB İŞTE üzerinden müşterilerine sundu. Diğer banka POS hareketleri, valör ve ciro raporlarına erişim, sigorta poliçelerinin yenilenmesi ve tahsilat tercihlerinde değişiklik yapma özellikleri de CEPTETEB İŞTE'ye yeni eklenen hizmetler arasında yer aldı.

TEB, Girişim Bankacılığı'nın 2024 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile yaptığı işbirliğiyle girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye devam etti. TEB, TÜBİTAK BiGG Uygulayıcı Kuruluşu olarak yürüttüğü "Step Up" ve altı farklı hızlandırma programıyla 204 girişime eğitim, danışmanlık ve iş ağı desteği verdi. Yıl sonu itibarıyla TİM-TEB Girişim Evleri'nde toplam 5 bin 500 saat eğitim ve 800 mentörlük görüşmesi gerçekleşirken, desteklenen girişim sayısı 2 bin 200'e ulaştı.

IFC ile yaptığı kredi anlaşmasıyla kadın KOBİ'lerin kullanımına sunulacak finansman kaynaklarını genişleten TEB, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ile gerçekleştirdiği anlaşmayla kadın ihracatçılara yönelik yeni bir kredi imkanı sundu. Bu çalışmalar sonucunda, kadın işletme sahiplerine kullandırılan nakit kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92 arttı.

TEB Aile Akademisi ile sunduğu finansal okuryazarlık eğitimlerini yedi farklı içeriğiyle katılımcılarla buluşturdu. 2024'te 30'dan fazla kurumda yüz yüze ve dijital olarak 10 binden fazla kişiye finansal okuryazarlık eğitimi verildi. Sürdürülebilir çevre ve iklim farkındalığı oluşturmak amacıyla tasarlanan iklim okuryazarlığı ve çevre hukuku okuryazarlığı eğitimleriyle 3 bin 500'den fazla kişiye ulaştı. TEB Aile Akademisi tarafından finansal okuryazarlık eğitimi verilen birey sayısı yılsonu itibarıyla 21 milyonu aştı.