Tekstil ve hazır giyim ABD’de hedef yükseltti

Takip Et

İmam GÜNEŞ / NEW YORK

Türk hazır giyim ve tekstil ihracatçıları dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi olan ABD’den aldıkları payı büyümek için güç birliğine giderek ortak çalışma başlattı. Trademap verilerine göre, 2022 yılında 141 milyar dolarlık hazır giyim ve tekstil ürünü ithal eden ABD’nin Türkiye’den ithalatı ise 2,2 milyar dolarda kaldı. ABD pazarından yüzde 1,7 pay alan iki sektör, bu payı artırmak için iş birliği yaparak New York’ta “I of the World Örme Dokuma Ticaret Heyeti” etkinliğini düzenledi. Daha önce tekstil sektörünün 4 defa düzenlediği etkinliğin 5’ncine 21 tekstil, 21 de hazır giyim olmak üzere 42 Türk firması katıldı. Başta ABD olmak üzere Kanada, Dominik Cumhuriyeti gibi ülkelerden 100’e yakın alıcı Türk firmalarla görüşme gerçekleştirdi. Alıcı firmalar arasında Tommy Hilfiger, Calvin Klein gibi markaları bünyesinde barındıran PVH, Ralph Lauren gibi önemli firmalar dikkat çekti.

Etkinliğe tekstil ve hazır giyim ihracatçı birlik başkanlarının yanı sıra Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Yalçınkaya da katıldı. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan etkinlik hakkında değerlendirme yaptı. Sektör temsilcileri, I of the World ve benzeri çalışmalarla ABD’ye hazır giyim ve tekstil ihracatının orta vadede en az üç kat artırılarak 5 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye ABD’de payını artırmaya odaklandı

ABD’nin tekstil ithalatında Türkiye’nin 8’inci sırada yer aldığı bilgisini veren İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ABD, en fazla tekstil ihracatı yaptığımız ülkeler arasında 3’üncü sırada bulunuyor. ABD’nin tekstil sektörü ithalatında dünya genelinde yüzde 20’ye varan bir gerileme var. Rakiplerimiz güçlü ve şartlar zaman zaman zorlayıcı olsa da ABD bizim en önemli stratejik pazarlarımız arasında yer alıyor. ‘I of the World’ ile hedefimiz ABD’nin küresel ölçekte talep daralmasına rağmen, tekstil sektörü olarak payımızı korumak ve hatta artırmak. Bugün AB pazarı için Türk tekstil ürünleri ne kadar vazgeçilmezse, yakın zamanda ABD’nin ithalatında da sıralamadaki yerimizi hızla yükselterek vazgeçilmez olmayı hedefliyoruz” dedi. “Biz ABD’nin ucuz ürünlerini üretemeyiz” diyen Öksüz, düşük fiyatlı işlerde fiyat tutturmanın çok zor olduğunu, orta ve üst segmenti hedefl ediklerini dile getirdi. Büyük alım gruplarının uzun vadeli stratejiler belirlediğini aktaran Öksüz, “Onların Türkiye’de ofis açmaları lazım. Bakanlığımızla da bu konuyla ilgili konuşuyoruz. Teşvikler verilerek ofis açmaları cazip hale getirebilir. Ofis açarlarsa alımları da artırırlar” dedi.

ABD’ye 10 milyar dolarlık ihracat potansiyeli var

Türkiye’nin kaliteli ve hızlı üretimi ve organizasyon kapasitesi ile moda endüstrisinde marka ülke olduğuna dikkat çeken İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ise 2022’de ABD’ye 1 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Paşahan, şöyle devam etti: “Mevcut potansiyelimize bakıldığında ABD pazarındaki payımızı çok daha yukarılara taşıyabileceğimize inanınıyoruz. Bugün tekstil ve hazır giyim sektörü ABD’ye 10 milyar dolar ihracat bile yapabilir. Ama mevcut koşullar fırsatları değerlendirmeyi engelliyor. Tesis, kalite ve fırsatımız var ama maliyetlerimiz çok yüksek, fiyat tutturmakta zorlanıyoruz. Kalitede çok iyiyiz ancak maliyet noktasında rakiplerimizle aynı koşullarda yarışmıyoruz.”

İhracatı artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Paşahan, “Geçen yıl ABD’de iki B2B etkinliğinin yanı sıra dört önemli uluslararası ticaret fuarına katıldık. Tedarik zincirinin tamamının temsil edildiği ‘I of the World Örme Dokuma Ticaret Heyeti’ ile İHKİB’nin uluslararası bağlantıları ve ticareti teşvik etme konusundaki kararlılığını vurguladık. Bu yıl ABD’deki faaliyetlerimizi üç heyet ve dört fuarla tamamlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD ithalatta daraldı, Çin’den alımlarını %30 azalttı

ABD, 36,2 milyar dolarlık tekstil, 105,3 milyar dolarlık hazır giyim ithalatı ile dünyanın en büyük ithalatçısı. ABD’nin 2022 yılında Türkiye’den gerçekleştirdiği tekstil ithalatı yüzde 11,9 oranında artışla 1 milyar doları aşarken, hazır giyim ithalatı ise yüzde 16,7’lik artışla 1,1 milyar doları geçti. Yılın ilk 9 ayında ise ABD’nin tekstilde yüzde 23,4’lük, hazır giyimde ise 23,6’lık daralması Türkiye’nin de ihracatını olumsuz etkiledi. ABD, en büyük tedarikçisi Çin’den tekstil ithalatını yüzde 32, hazır giyim ithalatını ise yüzde 29,5 azalttı. Bu dönemde Türkiye’den yüzde 25,8’lik azalışla 543 milyon dolarlık tekstil ve yüzde 5,8’lik daralmayla 714 milyon dolarlık hazır giyim ürünü ithal etti.