TEPAV’dan faiz koridoru önerisi: Alt sınır yüzde 49’a yükseltilsin

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Makroekonomi Çalışma Grubu'nun hazırladığı Para Politikası Değerlendirme Notu’nun 11’inci yayımlandı.

Notta, Türkiye'nin para politikası ve ekonomik durumu hakkında önemli analiz ve değerlendirmeler yer alıyor. Notta, faiz koridorunun alt sınırının yükseltilmesi önerisinde bulunuldu.

Politika faizi hakkında sadece Merkez Bankası'nın yorum yapmasının önemine dikkat çekilen notta, Merkez Bankası dışındaki açıklamaların para politikasının etkisini azaltabileceği ve risk primini olumsuz yönde etkileyebileceği vurgulandı.

Güven sorunu devam ediyor

Notta, çeşitli kurumların hesapladığı enflasyon değerleri arasındaki farkların azalmasına rağmen hala yüksek olduğu belirtilerek özellikle 2022 yılında TÜİK'in açıkladığı enflasyon değerlerinin diğer kurumlardan farklılaşmasının kamuoyuna tatmin edici bir şekilde açıklanmamış olması eleştirildi. Ayrıca söz konusu durumun faiz kararı üzerindeki etkileri de değerlendirildi.

Faiz koridorunda değişiklik

Politika faizinde değişiklik önerilmezken, döviz alımları nedeniyle sistemdeki likidite fazlasının kalıcı olacağı öngörülüyorsa faiz koridorunda teknik bir değişikliğe ihtiyaç olabileceğini belirten TEPAV Makroekonomi Çalışma Grubu, bu çerçevede, faiz koridorunun alt sınırının 2 puan artırılarak yüzde 49’a yükseltilmesi önerisinde bulundu.

Kredi kısıtları gözden geçirilmeli

Reel sektörün finansmana erişim sorunlarının azaltılmasına yönelik öneriler sunulan notta bu kapsamda Türk lirası cinsinden ticari kredi kısıtlarının kademeli olarak kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi.