Tesla-Togg rekabeti ilk çeyrekte başlıyor

Aysel YÜCEL / OTONOMİ

ABD’li elektrikli otomotiv devi Tesla, Türkiye lansmanı için gün sayıyor. İşe alım sürecini yeni ilanlarla hızlandıran şirket, 2023’ün ilk çeyreğinde yapacağı Türkiye lansmanı ile Model 3 ve Model Y araçlarını satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Tesla’nın Türkiye pazarında en büyük rakiplerinden birinin martta satışa çıkacak ‘Türkiye’nin otomobili’ Togg olması bekleniyor.



ABD’den gelen araçlara yönelik üst üste gelen ek vergiler nedeniyle Türkiye’deki yatırımlarını uzun süre askıya alan Tesla, bu yılın başında pazarda yeniden atağa geçerek, Tesla Motorları A.Ş şirketini kurmuştu. Türkiye ekibinin başına ise uzun yıllar Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın Türkiye-Irak CEO’su olarak görev yapan Kemal Geçer getirilmişti. Tesla’nın, bu yapılanma sonrası Türkiye lansmanın ne zaman olacağı merak konusuydu. Şirketin geçen hafta web sitesi üzerinden iş ilanları yayınlaması, lansmanın da yaklaştığının sinyallerini vermiş oldu. ‘Tesla Advisor’, ‘Otomotiv Süpervizörü’, ‘Parça Danışmanı’, ‘Servis Danışmanı’, ‘Mobil Servis Teknisyenleri’, ‘Business Development Lead Supercharging’, ‘Otomotiv Mekanikerleri / Teknisyenleri’ duyurusu yapılan iş ilanları arasında. Tüm ilanlar için adres Beşiktaş olarak verilmiş. Bu da Tesla’nın ilk servis noktasını Beşiktaş’ta açacağına işaret ediyor.

Ön siparişe açılmayacak

EKONOMİ gazetesinin Tesla’ya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Tesla’nın, birkaç ay içerisinde, yani 2023’ün ilk çeyreğinde, Türkiye lansmanını yapması ve ardından satış sürecini başlatması planlanıyor. Türkiye’nin otomobili Togg da Mart 2023’te satışa çıkacak. Tesla’da, Togg’daki gibi ön sipariş alınmayacak. Togg, şubat ayında ön siparişe açılacağını, mart ayında ise yollara çıkacağını duyurmuştu. Tesla’da satış lansmanla birlikte başlayacak. İki markada da satışlar online yapılacak.



İlk etapta Tesla, pazara iki yeni modelle girecek. Model Y, Uzakdoğu ve ABD’ye yönelik ek vergi engellerini aşmak için bu yıl seri üretime başlayan Berlin’deki fabrikadan gelecek. Bu fabrikada, haftalık 5 bin, yıllık 240 bin adet Tesla Model Y üretimi hedefi var. Şangay Fabrikası’nda ise Model Y ve Model 3’ün haftalık üretim hedefi 22 bin adet. Şangay’dan sadece Model 3 ithal edilecek. Togg ise 2023'te 20 bin araç üretecek. Temmuz 2022’de Serbest Ticaret Anlaşması veya Gümrük Birliği anlaşmasına bağlı olmayan ülkelerden ithal edilecek elektrikli araçlara yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirilmişti. Tesla’nın amiral gemisi Model 3 de Türkiye’ye Şanghay'dan ilave yüzde 20 ek vergi ile gelecek. ABD’den ithal edilen araçlara getirilen yüzde 60 ek vergi nedeniyle bu ülkeden Türkiye’ye yapılan Tesla siparişleri zaten 2018’de durmuştu. Model 3 602 km menzile kadar çıkarken, Togg C SUV'da da 500 km üzerine çıkacak bir versiyon olacak.

Yüzde 60 ÖTV ile gelecekler

Model Y’nin Avrupa’daki bugünkü baz liste fiyatı 60 bin Euro. Bu da bugünkü kurla yaklaşık 1.1 milyon TL anlamına geliyor. Model Y, Türkiye’ye yüzde 60 ÖTV ve yüzde 18 KDV ile gelecek. Bu da bugünkü şartlar altında 2 milyon 77 bin TL giydirilmiş satış fiyatına denk geliyor. Model 3’ün ise baz fiyatı 49 bin Euro, yani yaklaşık 976 bin TL. Bu model Türkiye pazarına girerken yüzde 60 ÖTV, yüzde 20 ek gümrük vergisi ve yüzde 18 de KDV eklenerek gelecek. Bu da yaklaşık 2.2 milyon TL’lik bir satış fiyatına denk gelir. Bu rakamlara bir de nakliye ücreti eklenecek. Togg’un baz versiyonunu ise yüzde 10 ÖTV dilimine sokma hedefi var.

Deneyim mağazaları talebe göre belirlenecek

Tesla, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde deneyim merkezi, araç teslim alanı, servis ve depo yatırımları için de çalışma yapıyor. Adım adım Türkiye genelinde de mağazalar kurup, servis noktaları açacak olan şirketin radarında İstanbul dışında Ankara, İzmir ve özellikle Bodrum gibi turizm bölgeleri var. Ofis açılacak kentler, piyasadan gelecek reaksiyona göre belirlenecek. Togg da Türkiye genelinde 20 deneyim merkezi açacağını duyurmuştu. Yedi bölgede kurulacak 20 deneyim merkezinin ilki geçen ay Zorlu’da açılmıştı.

İlk etapta 13 şarj istasyonu kuracak

Tesla, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir ve Konya’da 13 şarj istasyonu inşa edecek. 150 kW veya 250 kW’lık yüksek hızlı şarj özelliği bulunan Tesla Supercharger sayesinde sürücüler, 250 kW gücündeki istasyonlarda 15 dakikalık şarjla 320 kilometre gidebilecek. Uzun yolculuklarda 1 saatin üzerinde şarj süresi beklemek yerine yalnızca 15 dakikalık kısa bir mola vermek yeterli olacak. Togg da Trugo markası ile 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda 1000 adet yüksek performanslı şarj cihazı kurmak için çalışmalara başlamıştı.