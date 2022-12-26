Tesla'nın jantı Manisa'dan

Aysel YÜCEL

Türkiye’nin önde gelen jant üreticilerinden Maxion İnci Jant Grubu, referans listesine iki önemli elektrikli araç üreticisini ekledi. ABD’li otomobil devi Tesla’nın Berlin’de üretmeye başladığı Model Y’nin ve Türkiye’nin otomobili ve Togg’un jantları Maxion İnci’nin Manisa’daki fabrikasından tedarik ediliyor. Maxion İnci Jant Grubu, dünyanın en büyük jant üreticisi Maxion Wheels ve İnci Holding’in ortak kuruluşu olarak Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Maxion İnci ve Maxion Jantaş olmak üzere iki şirketi bünyesinde barındıran grup, Avrupa’nın tek lokasyonda binek, hafif ticari ve ağır vasıta ticari araçlar için üretim yapan en büyük alüminyum ve sac jant üreticisi konumunda. Grup, Manisa’daki üretim tesislerinden 60 ülkeye ihracat yapıyor.

Toplamda 1.700 kişiye istihdam sağlayan Maxion İnci Jant Grubu'nun yaptığı ihracat, toplam cirosunun yüzde 72'sini oluşturuyor. Audi, BMW, Nissan, PSA, Renault, Skoda, Toyota, Volvo ve VW gibi dünyanın en büyük araç üreticileri ile çalışıyor. EKONOMİ gazetesine konuşan Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, ABD’li elektrikli araç devi Tesla’nın Berlin’deki fabrikasında üretilen Model Y’nin jantlarını üretmek için anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Maxion İnci, bu anlaşmanın ardından Türkiye’nin otomobili Togg’un da jant ihalesini aldı. Mustafa Zaim, elektrikli araç üreticilerinin ilk tercih ettiği olmaya başladıklarını ifade ederek, bu başarının nedenlerini şöyle açıkladı: “Dünyanın en büyük jant üreticilerinden olmamız bu konuda çok uzun yıllara dayanan bir deneyimimizin olması bu markalara güven veriyor. Öte yandan, dünyadaki jant üreticileri arasında inovasyona çok açık ve inovasyonu sistematik olarak kendi organizasyonu içerisinde içselleştirme inisiyatifi olan bir firmayız. Dört lens metodu gibi ileri teknolojilerle çalışıyoruz. Yaratıcı, rekabetçi ve yenilikçi olmamızın yanı sıra sunduğumuz kaliteli hizmet, bu markaların bizin tercih etme nedenleri” diye konuştu. Marka, 2024’ta sıfır karbon hedefi doğrultusunda hafif, çevreci ve verimlilik odaklı ürünlere odaklanmış durumda.

5. fabrika ileri teknolojiyle donatıldı

Mustafa Zaim, 2022 yılında fabrika tarafındaki yatırım yanı sıra dijitalleşme ve verimlilik odaklı yatırımlara da öncelik verdiklerini söyledi. Grup, ağır ve ticari araçlar için sactan mamul jant üreten Maxion Jantaş fabrikasının artan taleple kapasitesinin dolması üzerine 2. kamyon jantı fabrikanın yatırımı geçtiğimiz haftalarda tamamlandı ve seri üretime başlandı. Maxion İnci Jant Grubu’nun 18 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplamda 21 bin metrekarelik alana kurulan, ileri üretim teknolojileriyle donatılmış, ileri derecede otomasyona sahip yeni fabrikanın devreye girmesi ile toplam ağır ve ticari araç jant kapasitesi 3 milyon adet janta, Manisa’da kurulu toplam yıllık jant kapasitesi ise 12 milyonun üzerine çıktı. Mustafa zaim, hedefl erinin 2030 yılında tüm fabrikaları akıllı hale getirmek olduğunu söyledi.

Ağır ticaride ilk alüminyum dövme jantı üretecek

Manisa OSB’de yaklaşık 50 bin metrekare üzerinde inşa edilecek olan ve grubun aynı bölgedeki 6. fabrikası için yatırıma başlandı. Grup, bu yeni fabrikasında ağır vasıtalar için dövme alüminyum jant üretecek. 2024 yılının son çeyreğinde resmen faaliyete geçmesi planlanan fabrikada tüm fazların tamamlanmasının ardından 500 kişiye yakın istihdam olanağı yaratılması ve 60 milyon dolar ihracat gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Böylece, Türkiye’de ilk defa ağır ticari araçlar için alüminyum dövme jant üretimi gerçekleştirilmiş olacak. Mustafa Zaim, Türkiye için stratejik bir yatırım. İlk etapta bu fabrikada yıllık 85 milyon dolarlık ihracat hedefi var.