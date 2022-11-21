TFF, kulüplerin borçlarını ödeyebilmesi için GES kuracak

Hakan GÜLDAĞ / GAZİANTEP

Gaziantep’te Türkiye ve Çekya milli futbol takımları arasında oynanan maç öncesinde Mehmet Büyükekşi şu bilgileri paylaştı:

* Türk futbolunda artık sürdürülebilirliği hedeflememiz lazım. Kulüplerimizin ekonomik olarak bağımsızlığını kazanabilmesi lazım. Bizim hesaplarımıza göre 25 milyar lira borcu var takımların. Faizlerini 10 yıl vadeye yaydıklarını da göz önüne aldığımızda bu tutar 50 milyar liraya kadar çıkıyor. Bunu ödemeleri mümkün görünmüyor. Mesela Galatasaray kulübü başkanımız ‘ancak bir başka kaynak bulursak ödeyebiliriz’ diyor. Futbol dışı bir kaynak. Bunu her takımın yapması mümkün değil.

* Borçların ödenebilmesi ile ilgili bir projemiz var. TFF Başkan Vekili Yusuf Günay EPDK eski başkanı. Bu dönemde enerji fiyatları da malum çok yükseldi. Özellikle de elektrik fiyatları. Geçen gün bir olay yaşadık. Malatya’nın maçı naklen yayınlanacak, 2 saat kalmış maçın başlamasına, parasını ödemedikleri için elektrikleri kesmişler. Kriz son dakikada çözüldü. 300- 400 bin lira ödediler elektrik açıldı.

* Bu sorunları aşmak için bir hedef belirledik. Bütün kulüplerimize bir yazı çıkardık. Güneş enerjisi santrali (GES) kuracağız. Her kulübün ihtiyacı kadar. Şu anda epey bir kulüp cevap verdi. 50 MW büyüklüğünde bir yatırım yapacağız. Hazine’den tarım arazisi olmayan arsa alacağız. Aksaray veya Niğde civarında 600-700 dönüm arazide kurulmasını planlıyoruz.

* Hedefimiz kulüplerin cebinden hiç para çıkmadan, kalıcı bir gelir elde etmelerine destek olmak. Her kulüp kendi ismine ihaleye çıkıp alan şirketle yatırımı yapacak. Şu anda sürenin kaç yıl olacağı, ve ne kadar ödeneceği belirlenmedi. Mesela 100 lira ödenecekse, ilk etapta yüzde 40’ını mı, 50’sini mi ödeyecek, hepsi konuşulacak. O süre sonunda da, kulüp hiç bir para ödemeden enerji santrali kulübümüze devredilecek.

* Yeni çıkan yönetmeliğe göre, her şirket veya kurum, lisans almadan tükettiği kadar kendi elektriğini üretebiliyor. Türkiye’nin neresinde üretseniz sisteme verip, faaliyet gösterdiğiniz şehirden alabiliyorsunuz. Ancak, bunu kulüplerin tek tek yapacak ne bilgisi ne elemanı var. İşletme süresi içinde, daha az elektrik parası ödeyecek şekilde kulüplerimize kalıcı bir gelir sağlanması hedefleniyor.

Türk futbolunda bir ilk: Cüneyt Çakır’a jübile yapıldı

Gaziantep’te oynanan Türkiye-Çekya özel maçında, Cüneyt Çakır kendisi için yapılan jübileyle 28 yıllık aktif hakemlik kariyerine noktayı koydu. Milli maçın ilk 5 dakikasını yöneten Cüneyt Çakır’dan düdüğü İskoçya Futbol Federasyonu’ndan William Sean Collum devraldı. Alkışlarla sahadan ayrılan Çakır’a TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, özel olarak hazırlanan plaketi takdim etti. Büyükekşi, uluslararası alanda yönettiği 204 müsabaka ile Türk futbol hakemliğinin çıtasının yükselmesinde önemli rol oynayan Cüneyt Çakır’a Türk hakemliğine katkıları için teşekkür etti, bundan sonraki hakem eğitmenliği çalışmalarında başarılar diledi.

■ Kulüplere akademi kurma zorunluluğu

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmelerde takımların mali sıkıntılarının sürdürülebilirliğinin olmadığını konuştuklarını, Türkiye’de altyapıdan iyi futbolcular yetiştirmenin dışında bir çıkar yol görmediklerini kaydetti. “Süper Lig takımlarına akademi kurma zorunluluğu getiriliyor” diye konuşan TFF Başkanı Büyükekşi, “Hem içeride kulüplerimizi ziyaret ederek bilgi alıyoruz, hem de Almanya’dan İspanya ve Portekiz’e yurt dışında da araştırmalar yapacağız. Türkiye’ye uygun modeli belirleyeceğiz. Akademi konusunu çok önemsiyoruz” açıklamasında bulundu.