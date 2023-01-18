TGSD, Ramazan Kaya ve Sanem Dikmen'le yola devam edecek

TGSD 24’üncü Olağan Genel Kurulu yapıldı. Oy birliği ile seçilen yeni yönetim kurulu, ilk toplantısında Ramazan Kaya ve Sanem Dikmen ile yola devam kararı aldı.

Müşterek Başkan Ramazan Kaya, hazır giyim sektörünün büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinin içinde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Yeni süreçte firmaların ‘Tamam mı, devam mı?’ konusunda bir karar vermeleri gerek. Sektör buraya kadar ‘partner entegre sistem’ ile geldi. Yeni dönemin koşulları ‘tam entegre sistemi’ zorluyor. Mevcut alışkanlıklarımızı ve süreçlerimizi güncelleyerek yeni iş modelleri geliştirmeliyiz. Dijital dönüşümü tamamlayıp, sürdürülebilir ve çevre dostu üretim kapasitemizi hızla artırmalıyız. İş süreçlerini kendi bünyemizde toplarken, organizasyon yapılarımızı daha esnek ve çevik hale getirmeliyiz.

Özellikle müşteri taleplerini karşılamada her türlü esnekliği artırmalıyız. Alıcılarla değer yaratma temelinde ve uzun vadeli iş birlikleri yapmalıyız. Fiyat-maliyet rekabet alanından uzaklaşarak yüksek katma değerli ürünlere odaklanmalıyız. Katma değeri ucuz işgücü ile değil donanımlı insan kaynağı ile sağlayabiliriz. Dolayısıyla nitelikli insan kaynağı, dönüşüm sürecinde başarının en kritik unsurunu oluşturuyor."

Yeşil Mutabakat’a sektörü hazırlamak zorundayız

Müşterek Başkan Sanem Dikmen de konuşmasında TGSD’nin son yıllarda özellikle dijitalleşme, sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüme odaklandığını hatırlattı.

Bu alanlarda kat edilen mesafe ölçüsünde rekabetçiliğin de artacağına, aksi takdirde sektörün küresel pazarlardaki konumunu kaybetme riski ile karşı karşıya kalacağına dikkati çeken Dikmen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz hazır giyim ihracatımızın yüzde 60’ını AB ülkelerine yapıyoruz. Bu büyük pazarın bir alternatifi yok. Dolayısıyla ‘Yeşil Mutabakat’a sektörü hazırlamak zorundayız. İhracatta büyük hedeflerimize ulaşabilmemiz için yüksek kapasiteye ve teknolojiye sahip yeşil fabrikalar, hatta yeşil OSB’ler inşa etmek durumundayız. Yatırım için en uygun koşulların oluştuğu merkezleri tespit etmek üzere Anadolu’da yer arayışına başladık.

Anadolu gezilerimizde ilk iki durağımız Elazığ ve Erzincan oldu. Biz sürdürülebilirliği sadece ‘üretimde sürdürülebilirlik’ şeklinde algılamıyoruz. Eğer bu sektörün ülkemiz için gelecekte de öncü olmasını, istihdama katkı sunmasını, değer yaratmasını istiyorsak firmalarımızın ve kurumlarımızın da sürdürülebilir olması gerekiyor."

Sanem Dikmen, 9 kadının yer aldığı yeni yönetim kurulunun daha genç isimlerden oluştuğunu ve örme, dokuma, denim, çorap başta olmak üzere tüm kategorilerin temsil edilmesine özen gösterdiklerini aktardı.

TGSD’nin yeni Yönetim Kurulu Ramazan Kaya, Sanem Dikmen, Toygar Narbay, Ümit Özüren, Cem Altan, Vedat Yavuz, Kemal Genç, Murat Şimşek, Fahrettin Akaydın, Şafak Kıpık, Hakan Tin, Nilgün Keleş, Nadin Hacerestunç, Ergin Aydın, Arzu Kaprol, Selin Yurter, Eylem Temizkan, Pınar Erkli, Koray Güvenir, Serkan Eyüboğlu, Bora Öner, Damla Tunçay, Can Aras ve Yasemin Sezer'den oluştu.