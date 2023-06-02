TİM Başkanı Gültepe'den dış ticaret rakamları değerlendirmesi

İhracat mayıs ayıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Türkiye'nin mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 21,7 milyar dolara yükseldi. Böylece mayıs ayları özelinde en yüksek ihracat değerine ulaşılmış oldu.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, küresel ve ulusal ölçekli gelişmelerin olumsuz yansımalarının hissedildiği nisandan sonra ihracat ailesinin mayısta çok güçlü bir performans ortaya koyduğunu ifade etti.

Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre mayısı 21,7 milyar dolar ihracatla tamamladıklarını belirten Gültepe, "Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artıdayız. Son 12 aylık ihracatımız yüzde 4,9 artışla 254,4 milyar dolara ulaşırken, ocak-mayıs dönemini ise hemen hemen geçen yılla başa baş, 102,5 milyar dolarla kapattık. Geçen ay ihracatımıza en yüksek katkıyı 3 milyar dolarla otomotiv sektörü verdi. İlk 5'teki diğer sektörlerimiz 2,5 milyar dolarla kimya, 1,7 milyar dolarla hazır giyim, 1,4 milyar dolarla elektrik elektronik ve 1,3 milyar dolarla çelik şeklinde sıralandı." değerlendirmesinde bulundu.

Gültepe, zeytin ve zeytinyağı, gemi ve yat, savunma ve havacılık sektörlerinin ihracatında dikkati çeken artışlar kaydettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"51 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan ilk 5 ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu. Mayısta bin 524 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Birim ihracat değerimiz ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 artışla 1,53 dolara yükseldi.

Nisan ayında 219 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 138 ülkeye ihracatta artış kaydedildi. Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler Almanya, ABD, İngiltere, Irak ve İspanya şeklinde sıralandı. Suudi Arabistan, Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatta da dikkat çekici artışlar görüyoruz. Örneğin Suudi Arabistan'a ihracatımızı geçen yılın aynı ayına göre 9 kat artırdık. Parite nisanın ardından mayısta da ihracatımıza pozitif yansıdı. Mayıs ayında parite etkisi 327 milyon dolarlık artı değer sağladı. Ancak yıl başından bu yana parite etkisi nedeniyle 645 milyon dolarlık bir kaybımız var."

2023'ü yeni bir rekorla kapatacağımıza inanıyorum

Türkiye ekonomisinin birinci çeyrekte yüzde 4 büyüdüğünü kaydeden TİM Başkanı Gültepe, net ihracatın büyümeye katkısının 7 çeyrek sonra negatife dönmesinden üzüntü duyduklarını belirtti.

Gültepe, bu gelişmede hem artan ithalatın ve depremlerin hem de Avrupa'daki ekonomik durgunluğun etkili olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"İhracattaki en büyük partnerimiz Almanya teknik olarak resesyona girdi. Ancak Almanya'da resesyonun uzun sürmesi beklenmiyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımlarında sona gelmesiyle birlikte Avrupa'da ekonomilerin canlanacağını düşünüyoruz. Biz bu süreçte de boş durmuyor, ihracatçılarımızı alternatif pazarlarla buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her ay çoğu uzak ülkelere olmak üzere ticaret heyetleri düzenliyor, alım heyetlerini ülkemizde ağırlıyoruz.

Önümüzdeki aylarda çoğunluğu uzak ülkelerden 500-600 kişilik bir alım heyetini misafir edeceğiz. Özetle pazarlarımızı genişletmek için bütün imkânları kullanıyoruz. Ülkemizde seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte belirsizlik dönemi sona erdi. Üretim ve ihracata öncelik veren ekonomi politikaları sayesinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıldönümünü kutladığımız 2023'ü yeni bir rekorla kapatacağımıza inanıyorum."