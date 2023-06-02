Dış ticaret açığı 12,7 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 14,4 oranında artışla 21 milyar 651 milyon dolar, ithalat yüzde 16,0 oranında artışla 34 milyar 312 milyon dolar oldu. 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise, ihracat yüzde 0,2 oranında artışla 102 milyar 521 milyon dolar, ithalat yüzde 8,9 oranında artışla 158 milyar 625 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin dış ticaret açığı ise, mayıs ayında yıllık bazda yüzde 18,8 oranında artışla, 12 milyar 660 milyon dolar oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"2023 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, yüzde 14,4 oranında artarak 21 milyar 651 milyon dolar, ithalat, yüzde 16,0 oranında artarak 34 milyar 312 milyon dolar,dış ticaret hacmi, yüzde 15,3 oranında artarak 55 milyar 963 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; İhracat, yüzde 0,2 oranında artarak 102 milyar 521 milyon dolar, ithalat, yüzde 8,9 oranında artarak 158 milyar 625 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 5,3 oranında artarak 261 milyar 146 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracatın ithalatı karşılama oranı 0,9 puan azalarak yüzde 63,1 olarak gerçekleşti.Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,1 puan azalarak yüzde 70,1 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,6 puan azalarak yüzde 77,4 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 810 milyon dolar), ABD (1 milyar 307 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 51 milyon dolar) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,5 oldu.

Mayıs ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Rusya Federasyonu (4 milyar 575 milyon dolar), Çin (4 milyar 347 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 672 milyon dolar) oldu. ? İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 60,0 oldu.

Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (9 milyar 98 milyon dolar), Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri (3 milyar 557 milyon dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (3 milyar 384 milyon dolar) oldu.

Mayıs ayında en fazla ithalat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (9 milyar 930 milyon dolar), Asya Ülkeleri (8 milyar 942 milyon dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (6 milyar 834 milyon dolar) oldu."