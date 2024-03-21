Tim Cook: Dünyada Çin'den daha kritik bir tedarik zinciri yok

Apple'ın Çin'in Şanghay'daki yeni perakende satış mağazasının açılışına katılmak üzere ülkeyi ziyaret eden Cook, şirketin Çin ana karasındaki alt yüklenici ortaklarından, metal kaplama tedarikçisi BYD, dokunmatik ekran üreticisi Lens Technology ve elektronik parça üreticisi Everwin Precision'ın patronlarıyla bir araya geldi.

Cook, Çin ile ABD ve Batı arasında jeopolitik gerilimlerin, ekonomik güvenliğe ilişkin endişeleri ve tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik eğilimleri artırdığı bir dönemde Çinli şirketlerin Apple'ın tedarik zincirindeki önemine vurgu yaptı.

China Daily'ye konuşan Cook, Apple'ın son 30 yılda Çin'deki zincirini giderek genişlettiğine ve yatırımlarını artırdığını belirterek "Bizim için dünyada Çin'den daha kritik bir tedarik zinciri yok." ifadesini kullandı.

Cook, Apple'ın Şanghay'daki uygulamalı araştırma merkezini tüm ürün gruplarındaki üretimi desteklemek üzere genişleteceklerini, ayrıca bu yıl ülkenin en önemli teknoloji merkezi şehirlerinden Şıncın'da yeni bir laboratuvar kurmayı planladıklarını belirtti.

Şanghay'ın Jing'an ilçesinde açılan Apple mağazası, ülkenin Çin, Hong Kong, Makau ve Tayvan'ı içeren "Geniş Çin" bölgesinde açtığı 57. mağaza oldu.

Apple ve Çinli tedarikçileri

Mağazanın açılışında BYD'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Vang Çuanfu, Lens Technology'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Cou Çünfey ile Everwin Precision'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çin Şiaoşuo'yu konuk eden Cook, Çin'deki iş ortaklarıyla karşılıklı kazanca dayalı ilişkilerini geliştirerek sürdüreceklerini vurguladı.

Merkezi Şıncın'da bulunan, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, 1995'ten bu yana Apple ürünleri için metal kaplama imalatı yapıyor.

Alt yüklenici imalatını zaman içinde cam parçaları ve yapısal bileşenleri içerecek şekilde genişleten BYD, ayrıca iPhone, iPad ve Apple Watch için de özel montaj hizmetleri sağlıyor.

BYD, geçen yıl Apple ile iş ortaklığını geliştirmek üzere bir başka alt yüklenici olan ABD merkezli elektronik üreticisi Jabil'i 2 milyar dolar bedelle satın almıştı.

Çinli kadın girişimci Cou Çinfey'in 2023'te kurduğu Lens Technology ise 2006'dan bu yana Apple ile çalışıyor. İlkin birinci nesil iPhone'lar için cam ekran koruyucuları üreten firma, bugün Apple'ın son çıkan artırılmış gerçeklik cihazı Vision Pro dahil çok sayıda ürünün cam ve metal bileşenlerini imal ediyor.

Apple ile 2012'de çalışmaya başlayan Everwin Precision ise Mac bilgisayarların yanı sıra Apple Watch ve Vision Pro için elektronik parça üretiyor.