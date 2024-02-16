TMO Genel Müdürü Güldal: Fiyat indirimi, maliyet altı satış gündemimizde yok

Hüseyin GÖKÇE / ANTALYA

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu(TUSAF) tarafından düzenlenen 18’inci Uluslararası Kongre ve Sergisi, “Global Tarım Politikaları Gıda ve Enerji” temasıyla Antalya’da başladı.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, buğday stoklarının yüzde 90’ının Ofisin elinde bulunduğunu belirterek, buğdayda fiyat indirimi ve maliyetin altında satışın gündemlerinde olmadığını söyledi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise fiyatları şimdiden takibe aldıklarını belirterek, Ramazan ayında fiyat artışına izin vermeyeceklerini belirtti.

Toplantının açılışında konuşan TUSAF Başkanı Haluk Tezcan, dünyanın 10 yıl gibi kısa sürede su krizinin beklediğine dikkat çekerek, gıda üreticilerinin bu süreci iyi analiz etmesi gerektiğini bildirdi.

Bekleyen tehlikenin sadece üreticileri değil, 8 milyar insanı ve gıda tedarik zincirini de doğrudan etkileyeceğinin altını çizen Tezcan, tüm olumsuz gelişmelere rağmen 2023 yılında rekor kırarak 21,5 milyon ton üretim yapıldığını aktardı.

Bir yandan arz güvenliği sağlanırken, diğer yandan TMO aracılığıyla uzun süre sonra makarnalık buğday ihracatı da yapıldığını kaydeden Tezcan, 2023’te mali dalgalanmalarla mücadele ettiklerini, süreci vatandaşlara yansıtmadan mücadele ettiklerini belirtti.

“Un sanayicileri 10 yıldır dünya lideri”

Un ve ekmeğe vatandaşların makul fiyatla ulaşması için sektörün verdiği mücadelede en büyük destekçilerinin TMO ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olduğunu vurgulayan Haluk Tezcan, gıdada yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Devletin desteğiyle un sanayicilerinin son 10 yıldır ihracatta lider olduğuna değinen Haluk Tezcan, “2023 yılında ise 160 ülke ve 6 serbest bölgede 3.6 milyon tonun üzerinde bir ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ihracat miktarına ulaşarak yeni bir rekora imza atmış olduk” dedi.

Küresel buğday ticaretinin tek başına yüzde 20’sine aracılık eden Kızıldeniz’de yaşanan gelişmelerin tedarik zincirindeki tehditleri artırdığından bahseden Tezcan, “Burada ülkemiz olarak piyasa şoklarından kaçınmak için Kızıldeniz’in açık tutulması adına elimizden geleni yapmalıyız” diye konuştu.

Ramazan’da gıda fiyat artışını önlemek için denetimler başladı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı payın yükselmeye başladığını bildirdi. Özellikle un sanayicilerinin bu noktada önemli bir konuma sahip olduğunun altını çizen Gürcan, dünya un ihtiyacının yüzde 22,6’sının Türk un sanayicisi tarafından karşılandığını kaydetti. Lisanslı depoların da gıda arz talep dengesi ve fiyat istikrarına katkı sağladığını dile getiren Gürcan, bu sistemin daha da gelişeceğini aktardı.

Ticaret Bakanlığı’nın haksız fiyat artışlarına karşı gerekli tedbirleri aldığını ve bu kapsamda piyasa bozucu faaliyetlere geçen yıl 600 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandığı bilgisini veren Mahmut Gürcan, bu yıl ise şu ana kadar kesilen ceza miktarının 110 milyon lira olduğunu belirtti.

Her yıl Ramazan ayında fiyat yükselişleriyle ilgili şikayetler olduğunu hatırlatan Gürcan, Ticaret İl Müdürlüklerinin şimdiden toptan gıda merkezlerinde fiyat takibine başladığı bilgisini verdi. Gürcan, Ticaret Bakanlığı olarak Ramazan ayında fiyat artışına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

TMO fiyat yükseltti, fiyat indirimi yok mesajı verdi

Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, küresel gıda üretiminde artıştan bahsederken, özellikle buğday üretiminde 2022 yılında 804 milyon ton ile tüm zamanların rekorunun kırıldığını kaydetti. Geçen yıl ise 788 milyon tonluk üretim gerçekleştiğini söyleyen Güldal, buna karşılık arpa üretiminin 155 milyon tondan, 146 milyon tona gerilediği bilgisini verdi.

Türkiye’de ise Mısır üretiminde 9 milyon ton ile tüm zamanların rekorunun kırıldığını dile getiren Güldal, makarnalık buğday üretiminde 4.3 milyon ton ile Kanada’nın da önüne geçildiğini vurguladı.

TMO’nun geçen yıl 13 milyon tonun üzerinde ürün aldığını ve 3 milyon tonluk da devir stoklarının bulunduğunu söyleyen Ahmet Güldal, özellikle fiyat indirimi konusunda kendilerine çok talep geldiğini belirtirken piyasalara “Stokların yüzde 90’ı TMO’nun elinde, fiyat indirimi, maliyet altına satış, DİR, vadeli satış gündemimizde yok” mesajını verdi.