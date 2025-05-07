Altın ve TL’de getiri fonlarda istikrar sürüyor

Son bir ayda yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi altın fonları sağladı. Pardus Portföy Altın Fonu %9,22 ile listenin başında yer aldı. ICBC Turkey, Fiba, TEB, Garanti ve Yapı Kredi portföyün altın fonları da %6-7 bandında kazanç sağladı. Bu tablo, altının portföylerde ağırlık kazandığını ve riskten korunma aracı olarak öne çıktığını işaret ediyor.

Kısa vadeli yatırımcıların öncelikli tercihi para piyasası fonları, istikrarlı getirisini sürdürüyor. Tera Portföy ve Garanti Portföy’ün Üçüncü Para Piyasası Fonu %4,47 getiriyle listenin başında yer aldı. Ziraat Başak, Ak Portföy ve Yapı Kredi Üçüncü Fonun para piyasası fonu %4’ün üzerinde performans gösterdi. Bu fonlar, düşük risk ve düzenli kazanç arayan yatırımcılar için beklentiyi karşıladı.

Aktif büyümesi güçlü şirketler

Borsa cephesinde ise yılbaşından bu yana aktif büyümesi yüksek şirketler, yatırımcının dikkatini çekmeye başladı. Aselsan %65, Pegasus %40, THY %31 ve Enka İnşaat %31’lik aktif büyümeyle öne çıktı. Dönemsel bazda büyümelerde farklılaşmalar olsa da yıllık bazda güçlü seyrini koruyan firmalar yatırımcısının takibinde kalacak.

Yılın ilk döneminde şirketlerin özsermaye kârlılıkları yatırım kararlarında önemli kriterlerden biri haline geldi. Pegasus %20, THY %17, Halkbank %10 ve Enka %9,9 yıllık özsermaye kârlılığıyla öne çıkan firmalar oldu. Savunma teknolojisi alanında Aselsan ise %12 özsermaye kârlılığıyla dikkat çekti. Oranlar, şirketlerin sadece kârlı değil, aynı zamanda verimli çalıştığını da gösteriyor.

ZEYNEP’E SOR

ESAS FAALİYET KÂRI MI KISA VADELİ BORÇ MU?

Esas faaliyet kârı; performans, sürdürülebilirlik, güven, verimlilik, analiz. Nakit akışını görememe, dönemsellik, ödeme gücü ve finansal riski görmeme.

Kısa vadeli borç; riski gösterme, nakit ve işletme yönetimi, kredide temel rasyo. Geliri görmeme, perspektif sunmama, sektörel farklılık, yetersizlik.

Geçen yıl sembolik kâr açıklarken esas faaliyetlerden zarar yazdı. Bu yıl temettü vermiyor

Şok Marketler iki yıldır temettü veriyordu. Bu yıl neden vermiyor? / Emin Dede

Emin, temettü ödemesi şirketin kârlılığına, bilanço yapısına ve yönetimin kararına bağlıdır. Bu nedenle geçmişte düzenli temettü ödeyen bir şirket, kâr edemediği ya da zayıf kâr oluştuğu bir dönemde temettüden kaçınabilir. Şok Marketler, geride kalan iki yılda temettü ödeyerek yatırımcılarına düzenli kâr payı vereceği yönündeki beklentiyi artırdı. Ancak 2025’e gelindiğinde vergi mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında zarar açıklaması, kâr payı ödememesinin temel gerekçesi oldu. Şok Marketler, SPK mevzuatına göre ise zarar etmese de 61 milyon TL gibi sembolik bir kâra sahip. Esas faaliyetlerden dolayı ise 8,7 milyar TL zarar açıkladı.

Sektörden daha hızlı geriledi. Araç satışlarında sert düşüş var. Döviz bazlı gelir yapısı bozuldu

Tofaş Oto’nun ilk çeyrekte zarar açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? / Barış Şenol

Barış, otomotiv sektörü, küresel ve yerel dinamiklerden doğrudan etkilenen, rekabetin yüksek olduğu bir alan. 2025’in ilk çeyreğinde otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplamda %6,5 daraldı. Tofaş’ın araç satışlarındaki düşüş ise %44,2 gibi sert bir oranda gerçekleşti. Fiat markasının pazar payının 3,3 puan düşmesi ve Fiorino üretiminin sonlandırılmasının bunda etkisi olsa gerek. Buna bağlı olarak toplam satış gelirleri de %47,9 azaldı. Dış pazardaki satışların %61,5 düşmesi ise döviz bazlı gelir yapısını olumsuz etkiledi. Ayrıca, yeni oyuncuların pazara girmesi ve ÖTV dilimlerinin sabit kalması da Tofaş’ın rekabetçiliğini düşürdü.

YATIRIM FONLARI

Garanti Portföy’ün GVA fonu, geleceğin ulaşım teknolojileriyle kazandırmayı hedefliyor

Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fonu (GVA), elektrikli ve otonom araçlarla ilişkili şirketlerin hisseleriyle bu temalı fonlara yatırım yapıyor. Yatırımcılara ulaşım teknolojilerindeki dönüşüme ortak olma fırsatı veriyor. 52,2 milyon TL büyüklüğündeki fonun %63,82’si yabancı hisselerde, %19,57’si ise yerli hisselerde bulunuyor.

GVA, son bir yılda %3,37 yükselirken yılbaşından bu yana %1,72 değer kaybetti. Fonun yöneldiği sektörlerin küresel büyüme trendi göz önüne alındığında uzun vadeli potansiyel korunuyor. Konjonktürel dalgalanmalara ise açık bir yapıya sahip. Stratejisi, yapay zekâ destekli sürüş sistemlerinden batarya üretim zincirine kadar uzanan geniş bir kapsama sahip. Sabırlı yatırımcı için teknolojik dönüşümün getirisini yakalama fırsatı sunuyor.

TAHVİL

İş Yatırım, %60,17 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

İş Yatırım Menkul Değerler, 2 Mayıs 2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 1.156.650.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %48,50, bileşik faizi ise %60,17’ye denk geliyor. 45 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %5,98 olacak.

% 48,5 YILLIK BASİT FAİZ

5 Mayıs tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,99 seviyesinde bulunuyor. İş Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %48,50 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 0,49 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için makul bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 5 Mayıs2025 olurken vade tarihi 19 Haziran 2025 olacak. Piyasada TRFISMD62521 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BEŞİKTAŞ FUTBOL

Dikilitaş’taki arazi üzerinde proje geliştiriliyor. Emlak Konut’la iş birliği anlaşması imzaladı

Beşiktaş JK, bağlı ortaklığı Beşiktaş Futbol Yatırımları üzerinden, kulübün mali yapısını güçlendirmek amacıyla Emlak Konut GYO ile bir iş birliği protokolü gerçekleştirdi. İstanbul Dikilitaş’ta yer alan 15.382 m2 büyüklüğündeki arazi üzerine geliştirilecek proje kapsamında elde edilecek gelir, kulübün finansal gücüne önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Spor kulüplerinin taşınmaz portföylerinden gelir yaratma stratejileri, günümüz modern futbol ekonomisinin temel yapı taşlarından biri haline gelmiş durumda. Bu modelde kulüpler, finansal zorluklara karşı gayrimenkul projeleriyle kaynak yaratırken, aynı zamanda sürdürülebilir gelir akışları da oluşturuyor. Emlak Konut ile geliştirilecek proje, yatırımcı güvenini artırırken riski de minimize edecek.

LİNK BİLGİSAYAR

Dijital denetim alanında iş birliğine gitti. Hedef manuel işleri azaltacak bir denetim platformu

Link Bilgisayar, dijital denetim çözümleri geliştiren Agra Fintech ile bir iş birliğine imza attı. Anlaşma ile e-Defter ve diğer mali verilerin denetlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanmasını kapsayan bir e-Denetim platformu geliştirilmesi hedefleniyor. Bu ortaklık, Link Bilgisayar’ın kurumsal yazılım portföyünü genişletme ve yeni nesil dijital çözümler üretme stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Finansal verilerin dijital ortamda denetlenmesi, özellikle e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte önem kazanmış durumda. E-Denetim sistemleri; muhasebe ve denetim süreçlerinde manuel iş yükünü azaltırken maliyetleri düşürmekte ve veri doğruluğunu artırmakta. Ayrıca, mevzuata uyum sağlayan çözümler sunabilmekte.

BURSA ÇİMENTO

Yatırım süresi uzasa da sona gelindi. Modernizasyon yatırımında deneme üretimine başladı

Bursa Çimento, geçtiğimiz mart ayında modernizasyon yatırımında son aşamaya geldiğini duyurmuştu. Son açıklamasında ise yeni fırınla deneme üretimine başladığını bildirdi. 180 milyon euroluk yatırım bedeline ulaşan proje, yüklenici firma değişikliği nedeniyle yaşanan süre uzamasına rağmen tamamlandı. Yeni sistemle birlikte çevresel etkiler azaltılırken verimlilik artırılacak. Çimento sektöründe modernizasyon yatırımları, enerji verimliliği, karbon salınımının azaltılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi açısından önemli. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye’nin sürdürülebilir sanayi hedefl eri doğrultusunda, çimento üreticileri üretim hatlarını daha çevreci ve teknoloji odaklı hale getirmeye yöneliyor. Bu yatırımlar ihracat potansiyelini de artırıyor.