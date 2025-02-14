  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TMSF’den zamanaşımı uyarısı: Kullanılmayan hesaplar fona devredilecek
Takip Et

TMSF’den zamanaşımı uyarısı: Kullanılmayan hesaplar fona devredilecek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), hesap sahiplerine ‘zamanaşımı’ uyarısı yaptı. TMSF, 10 yıldır işlem yapılmayan hesapların fona devredileceğini dikkat çekerek, hak sahiplerinin başvuru yapmalarını istedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TMSF’den zamanaşımı uyarısı: Kullanılmayan hesaplar fona devredilecek
Takip Et

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kullanılmayan hesaplar için uyarı yaptı. 2014 yılından itibaren hareketlilik gözlenmeyen  hesaplara ait listelerde ismi bulunan hak sahiplerinin 14 Haziran'a kadar başvurmalarını istedi. 

10 yıl kullanılmayan hesaplar fona aktarılacak

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, bu tarihe kadar işlem yapılmayan hesaplar zamanaşımı nedeniyle fona gelir kaydedilecek.

Listeler yayınlandı

2014 yılından itibaren hareket görmeyen hesaplara ait listeler tmsf.org.tr ana sayfasında bulunan “Zamanaşımı Sorgusu” bölümünden, Kuruluş Birlikleri ve bankaların internet sitelerinden mayıs ayı sonuna kadar sorgulanabilecek.

Nereye başvurmak gerekiyor?

Listede ismi bulunan hak sahiplerinin, hesaplarıyla ilgili işlem yapmak için haziran ayının 14’üne kadar ilgili banka şubeleri veya Genel Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. (CNBC-e)

Ekonomilerdeki geç toparlanma riski altın/petrol dengesini değiştirdiEkonomilerdeki geç toparlanma riski altın/petrol dengesini değiştirdiEmtia Haberleri
Nitelikli İş Bizi Nasıl Bulur?| Murat YeşildereNitelikli İş Bizi Nasıl Bulur?| Murat YeşildereEkonomi
Sevgililer Günü nedeniyle kuyumcularda satışların zirve yapması bekleniyorSevgililer Günü nedeniyle kuyumcularda satışların zirve yapması bekleniyorEkonomi
Ekonomi
TCMB’den meyve ve sebze fiyatları için öncü gösterge!
TCMB’den meyve ve sebze fiyatları için öncü gösterge!
Reklam Kurulu ‘karanlık ticari tasarımları’ mercek altına aldı! Aldatana ceza yağdı
Reklam Kurulu ‘karanlık ticari tasarımları’ mercek altına aldı! Aldatana ceza yağdı
Sevgililer Günü nedeniyle kuyumcularda satışların zirve yapması bekleniyor
Sevgililer Günü nedeniyle kuyumcularda satışların zirve yapması bekleniyor
ABD'deki kuş gribi salgını Türk yumurtasına talebi yükseltti
ABD'deki kuş gribi salgını Türk yumurtasına talebi yükseltti
Ticari defterler elektronik ortama taşınıyor! Resmi Gazete’de yayımlandı
Ticari defterler elektronik ortama taşınıyor! Resmi Gazete’de yayımlandı
Bakanlık duyurdu: 30 milyon TL değerinde makaron ele geçirildi
Bakanlık duyurdu: 30 milyon TL değerinde makaron ele geçirildi