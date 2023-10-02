TOSFED'den İTO Başkanı Avdagiç'e İstanbul Park yanıtı

Aynı zamanda Formula İstanbul Yatırım AŞ (FİYAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı da olan ŞekibAvdagiç'in konuyla ilgili paylaşımı üzerine Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, "İstanbul Park’ın işletmesini yapmak üzere kurulan kamu iştiraki FİYAŞ tarafından 10 yıllığına özel bir şirkete kiralanan tesisin kira süresinin 2023 Temmuz ayında biteceği ve hatta kiracı şirketin de yeni dönemde tesisi kiralamak istemediğini beyan ettiği de kamuoyunca bilinen bir husustur. Talebimizin, kira sözleşmesinin süresinin bitmesi nedeniyle tesisin bir an önce tahliye edilip asıl mülk sahibi olan Vakıflar Genel Müdürlüğüne dönmesi ve böylece tüm branşlardan sporcuların, halkın ve bu sporun paydaşı otomobil spor kulüpleriyle otomotiv sektörünün kullanımına en geniş şekilde açılması olduğunu dile getirmiş olup, buna karşı FİYAŞ’ın yöneticisi tarafından kamuya duyurulan beyanlar hayret ve üzüntüyle karşılanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Devletin, otomobil sporları faaliyetlerini düzenleme görevini verdiği kamu kurumu TOSFED’in görev alanını 'araba oynatmak', görüşlerini ise “hadsizlik” olarak niteleyen ifadelerin kullanılmış olmasının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz." denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Milli bir değer olan İstanbul Park’ın 2023 Temmuz ayında başlamış olması gereken yeni işletme döneminde nasıl değerlendirilmesi gerektiği hususunda en büyük söz sahiplerinden olan otomobil sporları camiasının temsilcisi TOSFED’in geçmişten beri dikkat çekmeye çalıştığı görüşleri ve konunun milli seviyedeki özelliklerini dikkate almak yerine, tarafı olunan kira sözleşmesini ve taraflarını koruma anlayışıyla yapılan, örneğin kiracı şirketin istediği milyon avro üzerinde bedeller nedeniyle ETCR gibi uluslararası yarışların yapılamamasının TOSFED’e mal etmeye çalışan, milli otomobilimiz TOGG’un testlerinin üstelik de bedelsiz olarak TOSFED yönetimindeki İzmit Körfez Pisti’nde yapıldığını görmezden gelen diğer beyanları tartışmanınsa kamuya sağlayacağı bir fayda olmadığı düşünülmektedir. İstanbul Park’ın geleceğine ilişkin planlamalarda Türk otomobil sporlarına hizmette baş sorumlu ve görevli olan TOSFED’in görüşlerine gereken önemin ve değerin verilmesinin İstanbul Park’a, spor camiamıza ve ülkemize en büyük faydayı getireceğinin anlaşılmasını dileriz. Son olarak FİYAŞ yöneticisine, kiracısı Intercity’nin menfaatlerindense Türk sporcularının ve Türk halkının haklarını savunmasının daha doğru olacağını hatırlatmak isteriz."

Avdagiç'in açıklaması

Avdagiç, konuyla ilgili daha önce yaptığı paylaşımda, "İstanbul Park'ın, sorumluluk almadan yetki almak isteyenlerin 'araba oynatacakları’ bir tesis olmasına izin verilmemiştir. İstanbul Park, sefa değil, şehrimizin ve ülkemizin markasını yukarıya taşıyacak projelerin hayata geçirildiği ve kiralama protokolüne uygun faaliyetlerin icra edildiği bir tesistir." ifadelerinin yanı sıra şu görüşlere yer vermişti.

"İstanbul Park markasının sahibi FİYAŞ'tır. Bu markayı oluşturduğumuz alanın sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür (VGM). Bu aşamada VGM'den sözleşmemiz gereği kiralama sürecinin devamı için teyit bekliyoruz. Kiralama süreci sonunda İstanbul Park da VGM'ye devredilecektir."