Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artarak 232 bin 401'e yükseldi.

Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 12,4 azalışla 2 bin 938'e geriledi. Böylece trafikteki taşıt sayısı, mayısta 229 bin 463 artış kaydetti.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,9'unu motosiklet, yüzde 38,5'ini otomobil, yüzde 7,5'ini kamyonet, yüzde 3,5'ini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayısta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,4 arttı. Söz konusu dönemde özel amaçlı taşıtta yüzde 61,5, otobüste yüzde 38,8, otomobilde yüzde 38,2, kamyonda yüzde 31,1, minibüste yüzde 26,2, traktörde yüzde 25,7, kamyonette yüzde 25,6 ve motosiklette yüzde 4,4 artış görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların mayısta yıllık değişimlerine bakıldığında, minibüs yüzde 48,9, otobüs yüzde 31,6, motosiklet yüzde 9,7 ve otomobil yüzde 3 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 29,5, traktörde yüzde 18,8, kamyonette yüzde 9,8 ve kamyonda yüzde 8,3 azalış meydana geldi.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 29,8 milyon

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 27 milyon 334 bin 424'ten 29 milyon 791 bin 66'ya yükseldi.

Mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,5'ini otomobil, yüzde 18,6'sını motosiklet, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Devri yapılan 920 bin 604 taşıtın yüzde 64'ü otomobil, yüzde 15,5'i kamyonet, yüzde 13,1'i motosiklet, yüzde 3,1'i traktör, yüzde 2'si kamyon, yüzde 1,7'si minibüs, yüzde 0,4'ü otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıt olarak kayıtlara geçti.

Mayısta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 9,5'i Renault, yüzde 9,5'i Volkswagen, yüzde 8,6'sı Chery, yüzde 8,1'i Fiat, yüzde 5,4'ü Hyundai, yüzde 5,4'ü Peugeot, yüzde 5'i Citroen, yüzde 4,7'si Opel, yüzde 4,4'ü Toyota, yüzde 4'ü Skoda, yüzde 3,5'i Dacia, yüzde 3,5'i Honda, yüzde 3,1'i Ford, yüzde 2,8'i MG, yüzde 2,7'si Mercedes-Benz, yüzde 2,2'si BMW, yüzde 2'si Nissan, yüzde 1,6'sı Audi, yüzde 1,4'ü Kia, yüzde 1,4'ü Volvo ve yüzde 11,1'i diğer markalardan oluştu.

Ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 23 artarak 1 milyon 62 bin 420 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 3,6 azalarak 11 bin 620 oldu. Böylece ocak-mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 50 bin 800 artış gerçekleşti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 433 bin 4 otomobilin yüzde 65,1'i benzin, yüzde 13,2'si hibrit, yüzde 12,6'sı dizel, yüzde 7,9'u elektrikli ve yüzde 1,2'si LPG yakıtlı olarak kaydedildi.

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 651 bin 542 otomobilin ise yüzde 35'i dizel, yüzde 32,7'si LPG, yüzde 29,5'i benzin, yüzde 1,8'i hibrit ve yüzde 0,7'si elektrikli olduğu belirlendi. Otomobillerin yüzde 0,2'inin ise yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 433 bin 4 otomobilin yüzde 31,9'u 1300 ve altı, yüzde 22'si 1401-1500, yüzde 17,7'si 1301-1400, yüzde 13,5'i 1501-1600, yüzde 6,3'ü 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 38,9'u gri, yüzde 25'i beyaz, yüzde 12,8'i siyah, yüzde 11,8'i mavi, yüzde 6,3'ü kırmızı, yüzde 2,7'si yeşil, yüzde 1'i turuncu, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,5'i mor ve yüzde 0,4'ü diğer renklidir.