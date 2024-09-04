Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin: Orta Doğu ve Avrupa'da 10 milyonun üzerinde müşteri kitlesine ulaştık

Denizli Sanayi Odası'ndan (DSO) yapılan toplantıda konuşan Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, e-ihracata yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Çetin, yatırımlarıyla ihracat pazarlarına odaklanmak için yola çıktıklarını ifade etti.

"Orta Doğu ve Avrupa'da 10 milyonun üzerinde müşteri kitlesine ulaştık. 20'den fazla ülkede direkt müşterinin kapısına kadar hizmet veriyoruz." ifadelerini kullanan Çetin, her ülkenin kendi dilinde aplikasyon bulacağı bir uygulamayla teknolojik altyapılarını geliştirdiklerini söyledi.

"Türkiye'den gerçekleşen e-ihracatın 3'te birini Trendyol yapıyor"

E-ticaret dünyasında lokomotif olmak için aday olduklarını dile getiren Çetin, "Türkiye'den çıkan ürünlerin kalitesi açısından global ölçekte çok iyi rekabet edebilecek bir noktadayız. Satıcılarımızla hep beraber bu pazarlara girip ürün çeşitliliğimizi arttırdıkça, servis konusunda da oradaki müşterilerin siparişlerini 2 haftada değil de 2-3 günde ulaştırdığımızda ki Trendyol bu noktaya gelmek üzere, bu ülkelerde hep beraber kazanacağımızı düşünüyoruz. E-ticaret dünyasında mutlaka olmak zorundayız." diye konuştu.

"90 bin satıcımızın 50 binine ilk kez ihracat yaptırdık"

Türkiye'de Trendyol üzerinden ihracat yapan 90 bin satıcının bulunduğunu kaydeden Çetin, "90 bin satıcımızın 50 binine ilk kez ihracat yaptırdık. İnşallah daha da büyüyeceğiz. Son iki senede 2 milyar doların üzerinde bir ihracat hacmine geldik. Şu anda Türkiye'den gerçekleşen e-ihracatın 3'te birini Trendyol yapıyor. Bunu yapmak için de son iki senede Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına yönelik 1,5 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Bu ülkelerde Trendyol'un lojistik ve teknolojik gücünü ve arkasındaki satıcıyla birlikte ürünlerin ve çeşitliliklerinin pazarlamasını yaparak, onları tanıtarak yaptık." dedi.

DSO Başkanı Selim Kasapoğlu konuşmasında, e-ticaret ve mikro ihracatın Denizli gibi sanayi şehirleri için fırsatlar ve yeni yollar açtığını söyledi.

"Hedefimiz bu potansiyelimizin üzerine koyarak yolumuza devam etmek"

Denizli'de yaklaşık 3 bin firmanın Trendyol üzerinden e-ihracat yaptığını ifade eden Kasapoğlu, "Denizli'de e-ihracatın payı yüzde 1. Denizli iller bazlı sıralamada ihracatta 5. sırada yer alıyor. İlk 4'te İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa var. Yaklaşık 3 bin firmamızın Trendyol üzerinden e-ihracat yaptığını öğrendik. Bu da bizleri son derece mutlu etti. Hedefimiz bu potansiyelimizin üzerine koyarak yolumuza devam etmek." diye konuştu.

Etkinliğe, Trendyol Kurucu Ortağı Begüm Tekin, Trendyol Pazaryeri Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil de katıldı.