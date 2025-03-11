Trump'ın milyarderleri 46 günde 209 milyar dolar kaybetti!

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduğunda, yanında dünyanın en zengin isimleri vardı. Ancak Trump’ın ikinci döneminin başlamasıyla birlikte, ona yakın duran beş milyarder toplamda 209 milyar dolar kaybetti. CNBC-e'den Zafer Karataş'ın haberine göre, bu isimlerin servetleri borsa dalgalanmaları ve Trump’ın politikaları nedeniyle hızla eridi.

Seçim sonrası, S&P 500 Endeksi rekor kırarken yatırımcılar Trump’ın iş dünyası dostu politikalarının piyasaları canlandıracağını düşündü. Tesla hisseleri yüzde 98 artarken, Bernard Arnault’nun LVMH’si yüzde 7 değer kazandı. Ancak Trump’ın kamu çalışanlarını işten çıkarması ve ticaret politikalarındaki belirsizlik piyasaları tersine çevirdi. S&P 500, yemin töreninden bu yana yüzde 6,4 düştü.

Musk, Trump’a verdiği destek sonrası Avrupa’daki Tesla satışlarında yüzde 70 kayıp yaşadı. Bezos, Trump ile ilişkilerini düzeltmeye çalışsa da Amazon hisseleri yüzde 14 geriledi.

Milyardelerin servetleri ne kadar eridi?

Elon Musk

Tesla CEO’su Elon Musk’ın serveti 17 Aralık’ta 486 milyar dolara ulaşarak Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde rekor kırdı. Seçim sonrası Tesla hisseleri neredeyse iki katına çıksa da, bu kazançlar hızla eridi. Musk’ın aşırı sağcı politikacılara desteği, Avrupa’daki tüketici ilgisini olumsuz etkiledi; Tesla’nın Almanya satışları yılın ilk iki ayında %70 düştü. Çin’deki sevkiyatlar da geçen ay %49 gerileyerek Temmuz 2022’den bu yana en düşük seviyeye indi. Trump’ın yemin töreninden bu yana Musk’ın serveti 148 milyar dolar azaldı. Tüm bu gelişmelere rağmen Trump, "Her halükarda Elon Musk'a desteğimi göstermek için sabah yeni bir Tesla alacağım" diyerek Musk’a destek verdi.

Jeff Bezos

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Trump’ın ilk başkanlık döneminde sık sık karşı karşıya gelmişti. Ancak Trump yeniden seçildikten sonra Musk’ın sosyal medya platformu X üzerinden tebrik mesajı paylaştı. Aralık ayında Amazon, Trump’ın yemin töreni fonuna 1 milyon dolar bağışladı. Bezos, geçen ay Trump ile akşam yemeği yerken, sahibi olduğu Washington Post bireysel özgürlükler ve serbest piyasa ekonomisini savunan yazılar yayımladı. Fakat Amazon hisseleri 17 Ocak’tan bu yana %14 değer kaybetti ve Bezos’un serveti 29 milyar dolar azaldı.

Sergey Brin

Google kurucularından Sergey Brin, Trump’ın 2017’deki göçmenlik politikasına karşı protestoya katılmıştı. Ancak kasımdaki seçim zaferinden sonra Trump ile Mar-a-Lago’da akşam yemeği yedi. Alphabet hisseleri, beklentileri karşılamayan çeyrek raporları sonrası şubat başında %7’den fazla düştü. Şirket yöneticileri, ABD Adalet Bakanlığı ile görüşerek arama motoru işine yönelik bölünme baskısını hafifletmeye çalıştı. Tüm bu gelişmelerin sonunda Brin’in serveti 22 milyar dolar eridi.

Mark Zuckerberg

Yılın başında Meta, 'Muhteşem Yedili' teknoloji şirketleri arasında en iyi performansı sergiliyordu. Ocak-şubat döneminde Meta hisseleri %19 yükseldi ancak tüm kazanımlar hızla silindi. 'Muhteşem Yedili' endeksi aralık ortasındaki zirveden bu yana %20 düşerken, ABD borsalarındaki dalgalanma Zuckerberg’in servetinden 5 milyar dolar götürdü.

Bernard Arnault

LVMH’nin sahibi Bernard Arnault, Trump ile yıllardır yakın dostluk sürdürüyor. Trump, temmuz ayında Pensilvanya’daki suikast girişimi sonrası Arnault ile bizzat görüşmüştü. LVMH hisseleri 2024 boyunca düşüş yaşasa da, seçim sonrası ocak ayı sonuna kadar %20 değer kazandı. Ancak bu yükselişin büyük kısmı kaybedildi ve Arnault’nun serveti 5 milyar dolar azaldı. Morningstar’ın analizine göre, ABD’nin Avrupa’dan gelen lüks ürünlere %10 ila %20 ek vergi getirmesi, zaten zorlu geçen satışları daha da baskılayabilir.

Trump’a yakın bu milyarderler, başkanlık yemininden bu yana borsa çalkantılarıyla mücadele ediyor. Piyasaların yönü belirsizliğini korurken, servet kayıplarının daha da derinleşip derinleşmeyeceği ise merak konusu oluyor.