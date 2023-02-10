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TSMF, iki şirketi satıştan çekti

TMSF, Denizli Serbest Bölge ve Seydikemer Çavdır Akaryakıt İstasyonu iktisadi ve ticari bütünlüklerinin ihale süresini tatil etti.

Haber Merkezi
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Denizli Serbest Bölge ve Seydikemer Çavdır Akaryakıt İstasyonu iktisadi ve ticari bütünlüklerinin ihale süresini tatil ederek satıştan çekti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan iki ayrı ilana göre, 31 Ocak'ta ilan edilen Denser Denizli Serbest Bölge Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi ile 21 Ocak'ta ilan edilen Seydikemer Çavdır Akaryakıt İstasyonu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi tatil edilerek satıştan çekildi.