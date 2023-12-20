Tüketici güven endeksi 5 ayın en yükseğinde

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Kasım ayında 75,5 iken Aralık ayında yüzde 2,6 oranında artarak 77,4 oldu.

Tüketici Güven Endeksi'nin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu gösterirken; 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser duruma işaret ediyor.