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Tüketici güven endeksi 5 ayın en yükseğinde

Tüketici güven endeksi, aralık ayında aylık bazda yüzde 2,6 artarak 77,3'e yükseldi. Böylelikle veri, temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Haber Merkezi
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Tüketici güven endeksi 5 ayın en yükseğinde
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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Kasım ayında 75,5 iken Aralık ayında yüzde 2,6 oranında artarak 77,4 oldu.

Tüketici Güven Endeksi'nin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu gösterirken; 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser duruma işaret ediyor.

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