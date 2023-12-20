Erdemoğlu Holding, Sasa'da hisse alımı yaptı
Erdemoğlu Holding, SASA hisselerinde dün 40,36 - 41,08 TL fiyat aralığından 2 milyon TL toplam nominal tutarlı alış yaptığını duyurdu. Holding, geçtiğimiz hafta kurumsal yatırımcılara hisse satışı yapılacağını açıklamıştı.
Erdemoğlu Holding, Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) hisselerinde alım yaptığını açıkladı. Buna göre Holding, SASA paylardında dün 40,36 - 41,08 TL fiyat aralığından 2 milyon TL toplam nominal tutarlı alış yaptı. Açıklamada, 19 Aralık itibariyle SASA'daki payların yüzde 55,25 seviyesine ulaştığı bildirildi.
Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
"19/12/2023 - 19/12/2023 tarihinde SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 40,36 - 41,08 TL fiyat aralığından 2.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 19/12/2023 tarihi itibariyle %55,2504 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür.