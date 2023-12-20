Erdemoğlu Holding, Sasa'da hisse alımı yaptı

Erdemoğlu Holding, Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) hisselerinde alım yaptığını açıkladı. Buna göre Holding, SASA paylardında dün 40,36 - 41,08 TL fiyat aralığından 2 milyon TL toplam nominal tutarlı alış yaptı. Açıklamada, 19 Aralık itibariyle SASA'daki payların yüzde 55,25 seviyesine ulaştığı bildirildi.

Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"19/12/2023 - 19/12/2023 tarihinde SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 40,36 - 41,08 TL fiyat aralığından 2.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 19/12/2023 tarihi itibariyle %55,2504 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür.