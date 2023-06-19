Tüketici güveni geriledi

Ali Orhan Yalçınkaya

Mayıs’ta 2018 yılının Temmuz ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkan Tüketici Güven Endeksi (TGE) Haziran’da bir önceki aya göre yüzde 6.5 oranında azalarak 85.1 değerine geriledi.

Tüketici Güven Endeksi’ni oluşturan dört alt endeksin hepsinin Haziran ayında düştüğü görülüyor.

Bunlardan hanenin mevcut dönemde maddi durumuna ilişkin endeks yüzde 2.2, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 7.8, gelecek 12 aylık dönemde maddi durum beklentisi endeksi yüzde 8.8 ve gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 6.2 oranında azaldı.

Endeksin alt detaylarında işsiz sayısı beklentisinin yüzde 8.1 oranında yükseldiği görülüyor. Öte yandan tüketiciler nezdinde otomobil satın alma ihtimalinin yüzde 13.6, konut satın alma ihtimalinin yüzde 8.1 oranında azaldığı izleniyor.

Geçtiğimiz yılın Ağustos-Kasım döneminde yükseliş gösteren gelecek 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarında artış beklentisi, takip eden üç ayda geriledikten sonra Mart’ta yükselmiş, Nisan ve Mayıs ayında ise gerilemişti. Enflasyon beklentisinin Haziran’da hızlı yükseldiğini görmekteyiz.

Benzer şekilde tüketici güvenini ölçen Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Haziran’da bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 3.2 azalarak 76.38 değerini almıştı. Alt endekslerden, Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.44 gerileyerek 87.07 değerini alırken, içinde bulunulan dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Tüketim Eğilim Ön Endeksi ise yüzde 0.23 artarak 69.0'a yükselmişti.

Endeksin detaylarına bakıldığında tüketicinin mevcut durum algısında hafif gerileme olurken, döviz kurlarında yaşanan artış ile enflasyondaki yükseliş eğilimi ve alım gücünde yaşanan gerileme bunda etkili olduğu görüldü.

Tüketimin seyrine ilişkin ve bir iç talep göstergesi olarak takip edilen banka ve kredi kartı harcama tutarları incelendiğinde ise 9 Haziran ile biten haftada toplam işlem tutarının Mayıs sonuna göre yüzde 0.9 oranında artarak 147.1 milyar TL seviyesine yükseldiği görülüyor.