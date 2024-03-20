Tüketici güveni sınırlı yükseldi

Ali Orhan Yalçınkaya

Hanenin mevcut dönemde maddi durumuna ilişkin endeks yüzde 0.7, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 0.5 oranında azalış kaydederken, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 0.4, gelecek 12 aylık dönemde maddi durum beklentisi endeksi yüzde 0.9 artış gösterdi.

Endeksin alt detaylarında bir önceki aya göre işsiz sayısı beklentisinin yüzde 1.0 oranında gerilediği görülüyor. Öte yandan tüketiciler nezdinde otomobil satın alma ihtimali yüzde 8.5, konut satın alma ihtimalinin yüzde 10.2 oranında arttığı izleniyor.

Gelecek 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarında artış beklentisinin 2024 yılı Mart ayında yükselişe döndüğünü görmekteyiz.

Benzer şekilde tüketici güvenini ölçen Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi ise Mart ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 0.24 oranında artarak 66.35 değerini almıştı.

Alt endekslerden, Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.04 artarak 67.39 değerini, içinde bulunulan dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Tüketim Eğilim Ön Endeksi ise yüzde 2.43 oranında gerileyerek 64.51 değerini almıştı.

Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin kişisel finansal durum algısında iyileşme izlenirken, Türkiye ekonomisinin genel mevcut durum algısında kötüleşme görülmüştü. Hem kişisel hem de genel gidişat algısında kısmen iyileşme olurken, ücret artışları ve servet etkisinin kişisel finansal durum algısını olumlu etkilediği, ekonomik aktivitede azalma ve yüksek enflasyonun ekonominin genelindeki mevcut durum algısına olumsuz yansıdığı izlenmişti.

Tüketimin seyrine ilişkin ve bir iç talep göstergesi olarak takip edilen banka ve kredi kartı harcama tutarları incelendiğinde ise 8 Mart ile biten haftada toplam işlem tutarının 2024 Şubat sonuna göre yüzde 10.3 oranında artarak 251.9 milyar TL seviyesine yükseldiği görülüyor.