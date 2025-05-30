Tüketici, kredi bağımlısı oldu!

ŞEBNEM TURHAN

Yüksek faizler ve makroihtiyati önlemler ticari tarafta kredi büyümesine ivme kaybı yaşatsa da bireysel tarafta hızlanma devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verileri bireysel ihtiyaç ve kredi kartı hacminin 23 Mayıs ile biten hafta itibariyle 4 trilyon 384,8 milyar liraya yükseldiğini ortaya koyarken Merkez Bankası verilerine göre bankacılık sektöründe 13 haftalık yıllıklandırılmış tüketici kredi büyümesi yüzde 42,56’ya yükseldi. Bir haftada 13 haftalık yıllıklandırılmış büyüme 6.6 puan yükselirken ticari kredilerde 13 haftalık yıllıklandırılmış kur etkisinden arındırılmış büyüme 0.35 puan artışla yüzde 26,97’ye çıktı.

Merkez Bankası’nın sıkı duruşu, yüksek faizler ve makroihtiyati önlemler kredi büyümesi üzerinde etkili oluyor. Bankacılık sektöründe ihtiyaç kredi faizleri 4,69-5,69 arasında değişim gösteriyor. Aylık yüksek faizler kredi geri ödeme maliyetini oldukça yükseltse de tüketiciler görece yüksek enflasyon, gerileyen alım gücü ve Kurban Bayramı öncesinde yeniden talep artırdı. Uzmanlar da ticari tarafta kredi büyümesinin ivme kaybettiğini ancak tüketici tarafında henüz istenilen yavaşlamanın tam olarak görülmediğine işaret ediyor.

BDDK verilerine göre geçen hafta itibariyle ihtiyaç kredi bakiyesi bir önceki haftaya göre 44.9 milyar lira artarak 1.65 trilyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı bakiyesi ise 71.8 milyar liralık artışla 2.10 trilyon lira ile tarihi en yüksek seviyesine ulaşırken kredili mevduat hesapları da artış eğilimini devam ettirdi. BDDK verilerine göre toplam tüketici kredilerinde de bir haftalık artış 74 milyar lira oldu ve toplam tüketici kredileri 4.39 trilyon liraya çıktı. Bireysel kredili mevduat hesapları da geçen hafta 15.24 milyar lira artışla 554.44 milyar liraya yükseldi. Ticari tarafta ise kredili mevduat hesabı 465 milyon lira azalarak 197.6 milyar liraya indi.

Kamu bankaları hızlanmada başı çekti

Merkez Bankası verilere göre 23 Mayıs itibariyle tüketici kredileri 13 haftalık yıllıklandırılmış büyümesi yüzde 42,56'ya yükseldi. Bir haftada 6.6 puanlık artış yaşandı, ticari kredilerde ise 13 haftalık yıllıklandırımış kur etkisinden arındırılmış büyüme sadece 0.35 puan yükseldi ve yüzde 26,97'ye çıktı. Tüketici kredi büyümesinin hız kazanmasında kamu bankalarının etkisi büyük. Tüketici kredi büyüme hızı kamu bankalarında bir önceki haftaya göre 11.55 puan birden yükseldi ve yüzde 19,47 seviyesinden yüzde 31,02'ye çıktı. Özel bankalarda ise 4 puanlık bir yükseliş oldu ve 16 Mayıs haftasında yüzde 43,96 olan tüketici kredi büyüme hızı 23 Mayıs haftasında yüzde 47,97'ye yükseldi.