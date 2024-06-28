Türk çeliğine Avrupa ve ABD’den talep arttı, ihracat tavan yaptı

Türkiye’nin demir-çelik ürünleri ihracatı bu yılın mayıs ayında özellikle Avrupa ve ABD’den gelen talebin etkisiyle yüzde 12 arttı. Türkiye’nin mayıs ayı ihracatı yüzde 11,4 oranında artışla 24,1 milyar dolar oldu. Bu ayda Türkiye geneli demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 5,8 oranında artış ile 1,2 milyar dolar, çelik ihracatı yüzde 17,3 artış ile 1,5 milyar dolara ulaştı. İki sektörün ihracatı toplamda yüzde 12 büyüme gösterdi.

Yılın ilk beş ayında Türkiye geneli demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 5,2 azalış ile 5,1 milyar dolar olurken, çelik sektöründen yapılan ihracat yüzde 13 artış ile 6,6 milyar dolara ulaştı. İki sektörün toplam ihracatı yüzde 4’lük büyüme ile 11,7 milyar doları aştı.

Akdeniz’in beş aylık demir-çelik ihracatı 1 milyar doları aştı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB) verilerine göre, demir ve demir dışı metaller ihracatı mayıs ayında yüzde 2,2 artışla 71 milyon dolar olurken, çelik ihracatı ise yüzde 59,4’lük rekor artışla 198 milyon dolar oldu. ADMİB’in iki sektörden yaptığı ihracat ortalama olarak yüzde 39 arttı.

Ocak-Mayıs döneminde demir ve demir dışı metaller sektöründen yapılan ihracat yüzde 6,9 azalış ile 312 milyon dolar, çelik sektöründen yapılan ihracat ise yüzde 46,9 oranında artış ile 782 milyon dolar oldu. Akdeniz Bölgesi’nden yapılan demir-çelik sektörü ihracatı bu dönemde toplamda yüzde 26’lık artışla yaklaşık 1,1 milyar dolara ulaştı.

Ana pazar Avrupa’da rekor artışlar sağlandı

Mayıs ayında Türkiye’nin demir-çelik ihracatında en fazla ihracat yaptığı ülke 211 milyon dolar ile Almanya oldu. Bu ülkeyi, 202 milyon dolar ile İtalya ve 164 milyon dolar ile Romanya izledi. İlk 10 pazar içinde en dikkat çekici artış yüzde 81 ile Yunanistan’a yapılan ihracatta görülürken, ilk 10 pazarın 9’unda büyüme kaydedildi.

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nden (ADMİB) mayıs ayında yapılan ihracat incelendiğinde ise İtalya’ya 32 milyon dolarlık ihracat yapıldığı ve ülkenin ilk sırada yer aldığı görüldü. İtalya’yı, 28 milyon dolarla Mısır ve 26 milyon dolarla Romanya takip etti. İlk 10 pazarın 8’inde ihracat artışları sağlanırken, dört ülkeye yapılan ihracatta üç haneli büyüme oranları kaydedildi. En fazla ihracat artışları yüzde 395 ile İtalya’ya, yüzde 324 ile ABD’ye, yüzde 321 ile Romanya’ya ve yüzde 163 ile İspanya’ya yapılan ihracatta elde edildi.

İhracattaki talep devam edecek, ülke ihracatına katkı sürecek

Mayıs ayına ilişkin ihracat verilerini değerlendiren ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, şu açıklamaları yaptı: “Mayıs ayında Türkiye geneli sektör ihracatımız miktar bazında yüzde 39, ADMİB’in ihracatı ise yüzde 84 arttı. Siparişlerdeki artışlardan dolayı memnunuz. Ülkemize yönelen talebin aynı ivmeyle devam edeceğini düşünüyoruz. Çelik ihracatımızda yıl başından bu yana ortaya koyduğumuz başarılı performansı aynı istikrarla yıl sonuna kadar taşıyacağımızı ön görüyoruz. Demir ve demir dışı metallerde ise Türkiye genelinde mayıs ayı ihracatımızın büyüme kaydetmesi sektörümüz için yılın geri kalanı adına umut verici oldu. Türkiye ihracatının önemli sacayaklarından olan iki sektörümüz de yılın ikinci yarısından itibaren daha güçlü ihracat rakamlarıyla ülke ihracatımıza önemli bir destek sağlayacaktır.”