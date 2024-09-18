Türk ekonomi heyetinden ABD çıkarması: Detayları TAİK Başkanı Murat Özyeğin açıkladı

TAİK (Türkiye-ABD İş Konseyi) Başkanı Murat Özyeğin,haberler/taikozyegin-cumhurbaskanimizi-23-eylulde-20-25-abdli-ceo-ile-bir-araya-getirecegiz-h4207"> CNBC-e‘de Güzem Ertem Yılmaz'ın konuğu oldu. Özyeğin, gelecek hafta New York'taki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık edeceği. Türk ekonomi heyetini yoğun gündeminin detaylarını anlattı.

Özyeğin, mayıs ayında gerçekleştirilen ABD-Türkiye Konferansı'nın, geçen yıllarda ağırlıklı olarak savunma sanayi odaklı olduğunu, ancak bu yıl dijitalden turizme farklı alanları da kapsadığını belirtti.

“Merkez Bankası Başkanı Karahan yatırımcılara bir sunum gerçekleştirecek”

“Önümüzdeki hafta ise New York'ta yoğun bir gündemimiz var” diyen Özyeğin, “Yatırım Konferansının” 15'incisini 23-25 Eylül tarihleri arasında olacağını belirtirken, ekonomi yönetiminin programını da şu şekilde açıkladı:

“Programımızda ilk gün sayın Cumhurbaşkanımızı 23 Eylül öğlenden sonra Türk Evi'nde 100 Fortune şirketinin 20 ila 25'i arasındaki katılımcısıyla bir araya getireceğiz. Bu toplantıya ayrıca ABD'de ticaret hacmi olan Türk şirketleri de katılacak.

Bununla birlikte salı sabahı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Goldman Sachs ev sahipliğinde bu kez portföy yatırımcılarını ağırlayacağız. Burada ayrıca Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katılacak. Kendisi yatırımcılara bir sunum gerçekleştirecek.

Çarşamba sabahı da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar'a Citi ev sahipliğinde bir enerji yuvarlak masası toplantısı organize ediyoruz.”

Borsadaki şirketler ABD’de birebir toplantılar yapacak

Özyeğin, Türkiye'de öngörülebilirliğinin artmasına paralel olarak güçlü bir reform ajandası olduğunu ve Türkiye'ye uzun vadeli bakan şirketlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetteki bakanların yatırımcılarla buluşacağını belirtti.

Programda hem bu şirket yöneticilerine hem de ABD'li Türkiye’yle yoğun çalışan şirketlere de bir resepsiyon hazırlayacaklarını söyleyen TAİK Başkanı, üç ayrı Türk özel sektör şirketinin de bir panelde yatırımcılarla buluşacağını da açıkladı.

Birebir toplantılar da düzenlenecek konferans kapsamında ABD'li şirketlerle borsaya kote şirketler arasında da birebir toplantılar yapılabilecek.

“Güçlü bir talep var”

23 Eylül günü gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısında ABD'nin en büyük 10-15 şirketinden katılımcılar olduğunu belirten Özyeğin, “Türkiye üzerinden bölgesel açılımlar yapmak isteyen, Türkiye ile birlikte üçüncü ülkelere yatırım yapabilecek sektörler söz konusu. Bunun içinde teknoloji, ilaç, turizm, savunma, finans dünyası var. ABD'nin en büyük üç bankasının olacağını söyleyebilirim. Güçlü bir talep var” dedi.

“En büyük teşvik, öngörülebilirlik”

Özyeğin, son olarak yenilenebilir enerji ve OVP’ye de şu sözlerle değindi:

“ABD'de enerji konusunda uzmanlarla konuştuğumda, Türkiye'nin yenilenebilir enerji tarafındaki geldiği noktayı anlattığımda yanlış bir figür verdiğimi sanıyorlar. ABD'de şu an pay yüzde 12. Türkiye bunun 3-4 misli. ABD'de farklı paydaşlarımızla konuştuğumuzda, ABD'nin Türkiye'deki toplam doğrudan kalıcı yatırımları 60 milyar dolar ama son geçtiğimiz yıllarda Türkiye de bu rakamı 2 milyar dolar seviyelerinden 10 milyar dolara ulaştırdı. Bu anlamda Türk şirketlerimiz de ABD'de artık çok farklı bir konumda.

Bana göre en büyük teşvik, öngörülebilirlik. Şu an ülkemiz çok önemli bir programı ilerletiyor. OVP'nin uygulanması aslında bizim peşinde olmamız gereken en kıymetli teşvik."