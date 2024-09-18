  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Türk ekonomi heyetinden ABD çıkarması: Detayları TAİK Başkanı Murat Özyeğin açıkladı
Takip Et

Türk ekonomi heyetinden ABD çıkarması: Detayları TAİK Başkanı Murat Özyeğin açıkladı

Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Özyeğin, TAİK'in New York'ta düzenleyeceği yatırımcı konferansının detaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Eylül günü New York'taki Türk Evi'nde Fortune şirketlerinin 20-25'i ile bir araya geleceğini söyleyen Özyeğin, 24 Eylül Salı günü de Bakan Şimşek ve Bakan Bolat’ın da Goldman Sachs ev sahipliğindeki konferansa katılacağını belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türk ekonomi heyetinden ABD çıkarması: Detayları TAİK Başkanı Murat Özyeğin açıkladı
Takip Et

TAİK (Türkiye-ABD İş Konseyi) Başkanı Murat Özyeğin,haberler/taikozyegin-cumhurbaskanimizi-23-eylulde-20-25-abdli-ceo-ile-bir-araya-getirecegiz-h4207"> CNBC-e‘de Güzem Ertem Yılmaz'ın konuğu oldu. Özyeğin, gelecek hafta New York'taki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık edeceği. Türk ekonomi heyetini yoğun gündeminin detaylarını anlattı.

Özyeğin, mayıs ayında gerçekleştirilen ABD-Türkiye Konferansı'nın, geçen yıllarda ağırlıklı olarak savunma sanayi odaklı olduğunu, ancak bu yıl dijitalden turizme farklı alanları da kapsadığını belirtti.

“Merkez Bankası Başkanı Karahan yatırımcılara bir sunum gerçekleştirecek”

“Önümüzdeki hafta ise New York'ta yoğun bir gündemimiz var” diyen Özyeğin, “Yatırım Konferansının” 15'incisini 23-25 Eylül tarihleri arasında olacağını belirtirken, ekonomi yönetiminin programını da şu şekilde açıkladı:

“Programımızda ilk gün sayın Cumhurbaşkanımızı 23 Eylül öğlenden sonra Türk Evi'nde 100 Fortune şirketinin 20 ila 25'i arasındaki katılımcısıyla bir araya getireceğiz. Bu toplantıya ayrıca ABD'de ticaret hacmi olan Türk şirketleri de katılacak.

Bununla birlikte salı sabahı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Goldman Sachs ev sahipliğinde bu kez portföy yatırımcılarını ağırlayacağız. Burada ayrıca Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katılacak. Kendisi yatırımcılara bir sunum gerçekleştirecek.

Çarşamba sabahı da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar'a Citi ev sahipliğinde bir enerji yuvarlak masası toplantısı organize ediyoruz.”

Borsadaki şirketler ABD’de birebir toplantılar yapacak

Özyeğin, Türkiye'de öngörülebilirliğinin artmasına paralel olarak güçlü bir reform ajandası olduğunu ve Türkiye'ye uzun vadeli bakan şirketlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetteki bakanların yatırımcılarla buluşacağını belirtti.

Programda hem bu şirket yöneticilerine hem de ABD'li Türkiye’yle yoğun çalışan şirketlere de bir resepsiyon hazırlayacaklarını söyleyen TAİK Başkanı, üç ayrı Türk özel sektör şirketinin de bir panelde yatırımcılarla buluşacağını da açıkladı.

Birebir toplantılar da düzenlenecek konferans kapsamında ABD'li şirketlerle borsaya kote şirketler arasında da birebir toplantılar yapılabilecek.

“Güçlü bir talep var”

23 Eylül günü gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısında ABD'nin en büyük 10-15 şirketinden katılımcılar olduğunu belirten Özyeğin, “Türkiye üzerinden bölgesel açılımlar yapmak isteyen, Türkiye ile birlikte üçüncü ülkelere yatırım yapabilecek sektörler söz konusu. Bunun içinde teknoloji, ilaç, turizm, savunma, finans dünyası var. ABD'nin en büyük üç bankasının olacağını söyleyebilirim. Güçlü bir talep var” dedi.

“En büyük teşvik, öngörülebilirlik”

Özyeğin, son olarak yenilenebilir enerji ve OVP’ye de şu sözlerle değindi:

“ABD'de enerji konusunda uzmanlarla konuştuğumda, Türkiye'nin yenilenebilir enerji tarafındaki geldiği noktayı anlattığımda yanlış bir figür verdiğimi sanıyorlar. ABD'de şu an pay yüzde 12. Türkiye bunun 3-4 misli. ABD'de farklı paydaşlarımızla konuştuğumuzda, ABD'nin Türkiye'deki toplam doğrudan kalıcı yatırımları 60 milyar dolar ama son geçtiğimiz yıllarda Türkiye de bu rakamı 2 milyar dolar seviyelerinden 10 milyar dolara ulaştırdı. Bu anlamda Türk şirketlerimiz de ABD'de artık çok farklı bir konumda.

Bana göre en büyük teşvik, öngörülebilirlik. Şu an ülkemiz çok önemli bir programı ilerletiyor. OVP'nin uygulanması aslında bizim peşinde olmamız gereken en kıymetli teşvik."

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir heyetle hafta sonu New York'a hareket edilecek""Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir heyetle hafta sonu New York'a hareket edilecek"Ekonomi
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Faiz erken inerse aynı döngüyü sürekli yaşarızTÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Faiz erken inerse aynı döngüyü sürekli yaşarızGündem
Ekonomi
Tekstilde, vasıflı iş gücü için ‘fabrikada sınıf’ devri başladı
Tekstilde, vasıflı iş gücü için ‘fabrikada sınıf’ devri başladı
Enflasyon ve işsizlikteki düşüşe rağmen genişletilmiş sefalet endeksi yeniden 3 hanede
Enflasyon ve işsizlikteki düşüşe rağmen genişletilmiş sefalet endeksi yeniden 3 hanede
TCMB’nin iki depo ihalesine 277 milyar TL teklif geldi
TCMB’nin iki depo ihalesine 277 milyar TL teklif geldi
"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir heyetle hafta sonu New York'a hareket edilecek"
"Cumhurbaşkanımız büyük bir heyetle hafta sonu New York'a gidecek"
Coğrafi işaret tescilli Ayder balında hasat zamanı! Kilosu 3 bin TL
Coğrafi işaret tescilli Ayder balında hasat zamanı! Kilosu 3 bin TL
Fatih Özatay, Kanada'yı örnek gösterdi: Bu coğrafyada neden olmuyor?
Fatih Özatay, Kanada'yı örnek gösterdi: Bu coğrafyada neden olmuyor?