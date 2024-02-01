Türk Eximbank, 500 milyon dolarlık finansman sağladı

Türkiye’nin en büyük kalkınma bankası ve tek resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank, uluslararası sermaye piyasalarından 500 milyon dolar tutarında finansman sağladı.

Söz konusu yurtdışı sağlanan bu kaynak, 2022 yılı şubat ayından bu yana finansal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen tahvil ihraçları arasında en düşük maliyetli işlem olma özelliği taşıyor. Tahvil ihracına geniş bir coğrafyadan yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki çok güçlü talep sayesinde, 500 milyon dolar tutarındaki tahvilin kupon oranı, başlangıç seviyesinin 62,5 baz puan altında yüzde 7,50 oranında gerçekleşirken; nihai getiri oranı yüzde 7,75 oldu.

Türk Eximbank’ın son beş yılda Amerikan Hazinesi üzerine en düşük fark ödeyerek gerçekleştirdiği bu tahvil ihracı, sermayesinin tamamı Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait bir kamu kuruluşu olduğu dikkate alındığında, ülkemiz ekonomisine uluslararası piyasalarca duyulan güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Tahvil işlemine Avrupa’dan Amerika’ya, Orta Doğu’dan Asya’ya dünyanın her bölgesinden 160’a yakın kurumsal yatırımcılardan ihraç büyüklüğünün yaklaşık 6 katı talep geldi. Geçtiğimiz seneye kıyasla özellikle Amerika, Kıta Avrupası ve Asya’da yerleşik uzun vadeli yatırım yapan kuruluşların ilgisinin büyük ölçüde arttığı gözlemlendi. Tahvil ihracının yüzde 54’ü Amerika, yüzde 30’u Avrupa, yüzde 15’i Orta-Doğu ve Asya’daki yatırımcılara satıldı. Yatırımcıların yüzde 80’ini dünyanın en tanınmış varlık yönetim şirketleri ve kurumsal yatırımcıları oluşturdu.

Türk Eximbank tarafından yapılan açıklamada, İhracatçılarımızın uzun vadeli ihracat finansmanı ihtiyaçları doğrultusunda 2024 yılının ilk yarısında tamamlanmak üzere 10 yıla kadar vadeli ve uygun maliyetli 1,5 milyar dolarlık uluslarüstü finansal kuruluşlardan kaynaklara temin edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği, bu kaynakların yanı sıra uluslararası sermaye piyasalarında aktif olunarak ihracatı desteklemek üzere finansman imkanlarının artırılarak çeşitlendirileceği ifade edildi.