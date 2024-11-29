Türk-İş açlık sınırını açıkladı: Yoksulluk sınırı 67 bin liraya dayandı!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Kasım 2024 açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Açlık sınırı kasımda 20 bin 562 TL olurken, ekimdeki 20 bin 431 TL’ye göre, 131 TL yükseliş gösterdi. Yoksulluk sınırı 66 bin 553 TL’den 66 bin 976 TL’ye yükseldi.

Gıda fiyatlarındaki yükseliş aylık yüzde 0,64, yıllık bazda da yüzde 46,60 oranında yükseldi.

Türk-İş’in hesaplamasında şu açıklama yer aldı:

“Giderek artan hayat pahalılığı, gelir dağılımda ve vergide adaletsizlik, başta işçiler olmak üzere, toplumun dar ve sabit gelirli tüm kesimlerinin yaşam şartlarını daha da ağırlaştırmış ve her geçen gün ağırlaştırmaya devam etmektedir. Bugün itibariyle mevcut asgari ücret dört kişilik bir aile için ancak 7 gün yetiyor. İnsan onuruna yaraşır gelir düzeyini sağlayacak bir ücret karşılığında çalışılması anayasal bir hak olmasına rağmen milyonlarca çalışan ailesiyle birlikte düşük ve yetersiz kazanç ile hayatının sürdürmek durumunda bırakılmaktadır. Ekonomik krizden çıkış için çalışanlardan özveri beklenmektedir. Daha önce de belirttiğimiz üzere ücretli çalışanlar enflasyonun nedeni değil mağdurudur. Ülkemizde gelir ve servet eşitsizliğini dengeleyecek adil bir vergi sistemi ile bütüncül sosyal politikalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Tek kişilik yaşam maliyeti 26 bin 712 TL

TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla 37 yıldır her ay düzenli olarak yapılan bu araştırmanın 2024 Kasım ayı sonucuna göre;

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 20.561,65 TL ’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 66.976,07 TL’ye,

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 26.712,30 TL ’ye yükseldi.

Mutfak enflasyonu

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Kasım 2024 itibariyle şu şekilde gerçekleşmiştir:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0,64 oranında gerçekleşti.

On aylık değişim oranı yüzde 42,47 oldu.

Son on iki ay itibariyle değişim oranı ise yüzde 46,60 olarak hesaplandı.

Yıllık ortalama artış yüzde 67,20 olarak gerçekleşti.”