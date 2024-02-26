Türk iş dünyasından Kırgızistan çıkarması: Ticari ilişkiler güçlendirilecek

Türk iş dünyası, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un özel davetiyle Kırgızistan’a gidiyor. 27 Şubat’ta başlayacak ziyaret 1 Mart’a kadar sürecek. Ziyaret kapsamında Kırgızistan’ın yatırım potansiyelini incelemek ve işbirliği fırsatlarını değerlendirmek için bir de zirve düzenlenecek. Aynı zamanda İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri (İKMİB) Başkanı da olan Tüm Ekip İlaç CEO’su Ahmet Altuğ Oğuz, MÜSİAD Başkan Yardımcısı ve Öncü Group CEO’su Osman Çalışkan, Betek Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, Nezih Kitabevi CEO’su Ender Karvar, Arkan Group Sağlık Ürünleri CEO’su Özcan Arkan, Bemes Yapı İnşaat Turizm ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Mutlu Alkan, Martek Soğutma Sistemleri kurucu ortaklarından Cemal Akkan, Saha Robotics CEO’su Murat Ayrancı, TÜGİAD eski Başkanı ve Nil-San Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Malpex Tarım ve Otomasyon CEO’su Mehmetalp Günalp, IGL Group CEO’su Zafer Hancar, Kervan Gıda CEO’su Burhan Başar, Seyidoğlu İhracat Müdürü Yener Helvacioğlu, Bayrampaşa Tekstilci İş İnsanları Derneği (BATİAD) Başkanı ve Ateş İplik sahibi Bekir Ateş, Winix Group CEO’su Ahmet Çağman, CEO Platformu Genel Başkanı ve Rasyotek Grup CEO’su Haldun Pak, Oniki CEO’su Ziya Kızıltan ile Objektif Kentvizyon CEO’su Umut Şenol gibi isimlerin yer aldığı 53 kişilik iş insanının katılacağı heyete Happy Center CEO’su ve İstanbul Ticaret Odası Perakende Meslek Komitesi Başkanı Yavuz Altun başkanlık edecek.

Yavuz Altun 3 ay önce Cumhurbaşkanı’nın davetlisi olarak Kırgızistan’a gitmiş ve karşılıklı ticaretin geliştirilmesi için temaslarda bulunmuştu. Ziyarette Kırgızistan Ticaret Bakanı ev sahipliğinde yerli üreticiler ile temaslar gerçekleşmişti. Bu görüşmelerde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, şubat ayında Türk iş heyetini ağırlamak istediğini söylemişti.

Ticari ilişkileri güçlendirecek

İşte bizzat Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın himayesinde gerçekleştirilecek ziyaret, Türk iş dünyasının Kırgızistan’daki iş ortamını yakından incelemesine de olanak tanıyacak. Ziyaret ve zirvenin, hem Türkiye hem de Kırgızistan arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesine ve yeni iş birliği olanaklarının keşfedilmesine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Öte yandan Kırgızistan’ın stratejik konumu ve dinamik ekonomisi, Türk iş insanları için çekici ve potansiyel dolu bir pazar sunuyor. Bu zirve, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedefliyor ve yeni işbirliği alanlarını keşfetmeyi amaçlıyor. Türk iş insanlarının Kırgızistan’daki bu önemli buluşmasının, bölgesel işbirliklerinin güçlenmesine ve karşılıklı yarar sağlayacak iş fırsatlarının ortaya çıkmasına da olanak sağlaması bekleniyor.