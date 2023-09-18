TÜRK-İŞ’ten 'kıdem tazminatı' tepkisi: Emeklilik parçası haline getirilmemeli

Mehmet KAYA - ANKARA

Geçmişte, kıdem tazminatının kaldırılması halinde genel grev çağrısı yapma yönünde genel kurul kararı bulunan TÜRK-İŞ bu süreçte sessizliğini korumuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’un ikinci basamak emeklilik modeli çerçevesinde kıdem tazminatının da değerlendirilebileceğine yönelik sözlerinin ardından yazılı bir açıklama ile tepki gösterildi.

Grev kararı ve çağrısına yönelik herhangi bir hatırlatma olmayan, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, hem ikinci basamak emeklilik, hem de kıdem tazminatına yönelik girişimlere yönelik itiraz edildi. Açıklamada kıdem tazminatına yönelik şu ifadelere yer verildi:

“Kıdem Tazminatı, mevzuatla düzenlendiğinden bu yana yapılan her değişiklikte gelişme kaydederek işçiler bakımından taviz verilmez, vazgeçilmez, kazanılmış bir işçi hakkı haline gelmiştir. TÜRK-İŞ, kıdem tazminatı hakkının aşındırılması, biçim değiştirmesi, emekliliğin bir parçası haline getirilmesini değil korunması ve geliştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu haktan yararlanamayan işçilerin kapsama alınması amaçlanıyorsa, bu konuda katkı vermeye hazır olduğumuz her zaman ifade edilmiştir.

“Fedakarlığı servet kazananlar yapsın”

Yazılı açıklamada, ülkenin bir ekonomik kriz yaşadığı öne sürülürken, çalışanların geçiş şartlarının ağırlaştığı, ücret artışlarının enflasyon nedeniyle etkisinin bulunmadığı ve vergi yükünün büyüdüğü savunuldu.

“Ekonomik ve mali krizi hafifletmek ve ortadan kaldırmak için birtakım politikalar uygulanmak istenmektedir. Çalışanların beklentisi, yaşama ve çalışma şartlarını iyileştirecek tedbirlerin süratle yürürlüğe girmesidir. Fedakârlığı, geçmiş dönemde gelir ve servetlerini artıranlar yapmalıdır” denilen yazılı açıklamada, ikinci basamak emeklilik maddesinin endişe verahatsızlığa yol açtığı belirtildi.

TÜRK-İŞ açıklamasında, “Böyle bir düzenleme teklifinin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur. Getirilmek istenen emeklilik sistemiyle amaçlanan emeklilerin gelir kaybını telafi edecek ve çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak bir yapının oluşturulması değil, ekonominin kaynak ihtiyacının karşılanmasıdır. Kıdem tazminatının özüne yönelik herhangi bir düzenleme işçilerin verimliliğini, çalışma motivasyonunu olumsuz etkileyecek, iş barışını bozacaktır. İşçiler için geleceğinin güvencesi olan kıdem tazminatının enflasyonla aşınmasına artık dur denilmeli, kıdem tazminatında hak kaybına neden olabilecek girişimler artık sona ermelidir” denildi.