Türk Kızılay'dan deprem bölgesinde tarımı desteklemek için 70,8 milyon lira ödeme

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından hayata geçirilen Çiftçi Destek Programı'nın ilk aşaması tamamlandı.

70 milyon 870 bin lira ödeme

Depremden en çok etkilenen 6 ilde üretim araçları zarar gören çiftçilerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerine devam etmelerini ve bölgedeki üretimi desteklemeyi amaçlayan program kapsamında toplam 2 bin 797 çiftçiye iki aşamada verilecek destek tutarının ilk etabı olan 70 milyon 870 bin liralık ödeme gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta 538, Hatay'da 439, Malatya'da 388, Adıyaman'da 591, Gaziantep'te 455 ve Osmaniye'de 386 olmak üzere Çiftçi Destek Programı'nın ilk fazından yararlanan toplam 2 bin 797 çiftçi, temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olup, ürün ve ekipman kaybı yaşayan küçük çaplı üreticilerden oluşuyor.

Destek sağlanacak çiftçilerin belirlenmesi sürecince 6 ilde bulunan İl Tarım Müdürlükleriyle işbirliği yapan Kızılay, çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Hayvan Kayıt Sistemi'ne (TÜRKVET) kayıtlı olması şartını aradı. Program kapsamında verilecek destek miktarı ise ilgili kayıtlara göre ekim yapılan alan ya da sahip olunan büyükbaş/küçükbaş hayvan sayısı gibi kriterlere dayanarak çiftçilerin üretim kapasitesi ölçüsünde belirlendi.

141 milyon 740 bin lira destek

Kızılay, deprem bölgesindeki illerde tarım ve hayvancılığa dayalı üretimin yeniden canlanmasına destek olmak için başlattığı Çiftçi Destek Programı'yla üreticilerin tarımsal girdi, ekipman, ham madde ve diğer malzemeleri temin ederek yeniden ayağa kalkmasına katkıda bulunuyor. Programın ilk fazından yararlanan çiftçiler, izleme ve değerlendirme süreci sonunda uygun bulunmaları halinde ikinci faz ödemelerini kasım ayında alacak. Böylece Kızılayın Çiftçi Destek Programı ile bu yıl sağladığı toplam destek 141 milyon 740 bin liraya ulaşacak.

6 Şubat depremlerini takiben hayata geçirdiği program kapsamında geçen yıl 860 çiftçiye toplam 24 milyon 761 bin lira nakit desteği sağlayan Türk Kızılay, deprem bölgesinde tarım ve hayvancılığa dayalı üretimi canlandırmak amacıyla çalışmayı sürdürüyor.