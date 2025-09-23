Türk sanayici perakende kapısını Viyana’da açtı

MERVE YİĞİTCAN/VİYANA

Türk tekstil sektöründe uzun yıllar faaliyetlerde bulunan deneyimli sanayici İsmail Gülle, Avrupa ekonomisinde pandemi sonrası süreçte ortaya çıkan yatırım fırsatlarını değerlendirerek Avusturya’da perakende sektörüne adım attı. İş insanı Yaşar İncesu ile ortak olarak ülkenin köklü mobilya şirketi Leiner’in iflastan sonra satışa çıkan dev mağazasını satan alan Gülle, burada Homeland markasıyla ev ve yaşam ürünleri alanına girdi.

Homeland’in resmi açılışı için Viyana’da bir grup gazeteci ile bir araya gelen Homeland Yönetim Kurulu Başkanı Gülle, yeni yatırımının detaylarını paylaştı. Avrupa’da özellikle pandemi sonrası süreçte değişen ticaret dengeleri nedeniyle çeşitli iş ve yatırım fırsatları ortaya çıktığını dile getiren Gülle, arkadaşlıkları uzun yıllar öncesine dayanan iş insanı Yaşar İncesu ile bu fırsatları değerlendirmek için Avusturya’da arayışa başladıklarını, önce otel yatırımı için yola çıktıklarını, ancak sonrasında konumuyla öne çıkan AVM binasını satın alarak yönlerini perakendeye çevirdiklerini anlattı.

“Türk pazarı olarak dizayn etmedik”

Şubat 2024’te söz konusu binayı satın aldıklarını söyleyen Gülle, burayı ilk etapta Türk markalarının ihracat merkezi olarak düşündüklerini, ancak sonrasında yatırımı, pazarın ihtiyacı ve beklentilerini karşılayacak standartlarda bir ev ve yaşam merkezine dönüştürmeye karar verdiklerini söyledi. 15 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 26 dönümlük bir arazide bu projeye başladıklarını dile getiren Gülle, mağazayı 6 ay gibi kısa sürede tamamladıklarını ve faaliyete geçtiklerini ifade etti. Şu anda 18 kategoride toplam 5 bin farklı çeşit ürünü müşterilerle buluşturmaya başladıklarını belirten Gülle, bu ürünleri ağırlıklı olarak Almanya, İtalya, Avusturya, Polonya ve Türkiye’den tedarik ettiklerini söyledi. “Burasını bir Türk pazarı olarak dizayn etmedik” diyen Gülle, “Çünkü Viyana Avrupa’nın göbeği. Etrafımızda dokuz tane komşu ülke var ve insanlar buralardan arabayla alışverişe geliyor. Bulunduğumuz nokta itibariyle çok uluslu bir topluluğa hitap edeceğiz. Dolayısıyla bu topluluğa hitap edeceğimiz ürünleri bulundurma mecburiyetiyle ürün gamımızı belirledik” diye konuştu.

Cironun yüzde 25’i Türkiye’den

Şu anda cironun yüzde 25’inin Türkiye’den ithal ürünlerden geldiğini vurgulayan Gülle, şöyle devam etti: “Türkiye’den önemli üreticilerle çalışıyoruz. Mobilyalarımızın bazıları Bursa İnegöl’den geliyor. Bunun yanında ev tekstilini ve havluyu tamamen Türkiye’den getiriyoruz ve Homeland markasıyla yaptırıyoruz. Amacımız kendi ismimizi bir marka haline getirmek.”

İncesu: Türkiye’den daha fazla ürün getirecektik, standartlara takıldık

Homeland Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar İncesu da mağazanın açılış sürecinde çok profesyonel kişilerle çalıştıklarını ve çok deneyimli bir ekip kurduklarını belirtti. Mevcut 18 kategoriye önümüzdeki 6 ayda 6 kategori daha eklemeyi planladıklarını anlatan İncesu, mağazayı ev ve yaşam konseptinde Avrupa’nın merkezi yapmayı amaçladıklarını ifade etti. Türkiye’den yaptıkları ithalata da değinen İncesu, standartlar konusunda bazı sıkıntılar yaşadıklarını söylerken, “Mesela Türkiye’den çok istememize rağmen yatak alamadık çünkü geri dönüşüm olmadan yatağı satamıyoruz. Aslında Türkiye’den çok daha fazla ürün getirmek istiyoruz ama burada standardizasyonlar çok önemli. Bu standartlar diğer sektörlere de yayılınca Türkiye’den sadece Avusturya’ya değil bütün Avrupa’ya çok daha fazla ve çok daha kaliteli ürünler gidecek” diye konuştu.

■ “Burada maliyetler Türkiye’deki kadar yüksek değil”

Yatırımın miktarına ilişkin henüz bir rakam telaffuz etmek istemediklerini söyleyen İsmail Gülle, burada yatırımın miktarından daha önemli olanın Türk girişimcilerin ülke dışındaki yatırım fırsatlarını doğru okumaları olduğunu kaydetti. Homeland ile Türk yatırımcıların ev ve yaşam ürünleri sektöründe Avrupa’daki en büyük yatırımlarından birine imza attıklarını vurgulayan Gülle, “Biz bir şekilde herkesin daha stabil kalmaya çalıştığı dönemde Avrupa’nın en büyük merkezlerinden birini hayata geçirdik” dedi. Türkiye’de yatırımın maliyetlerinin yüksekliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gülle, “Türkiye’de tekstil yapan dünyada her işi yapar deriz. Ülke olarak geldiğimiz konum çok önemli. Tabii uzun süredir Türkiye’de yüksek enflasyon en büyük sorun. Avusturya’da da enflasyon var ama bizdeki kadar yüksek değil. Türkiye’de maliyetler ihracatta rekabeti etkileyecek seviyede. Burada maliyetler Türkiye’deki kadar yüksek değil” diye konuştu.