Türk Telekom, 2024 yılında imtiyazı uzatıp, ikincil halka arza hazırlanıyor

Handan Sema CEYLAN

Hali hazırda halka açık olan Türk Telekom, 2024’te sabit hat hizmetleri imtiyaz sözleşmesinin BTK tarafından yenilenmesi halinde ikincil halka arza hazırlanıyor. Şubat 2026’da tamamlanacak mevcut imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesi için bu yılın başında BTK’ya başvuran Türk Telekom, bir sonraki anlaşmaya dair taslak niteliğinde çerçeve dokumanı oluşturdu.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 2023 yılını değerlendirmek 2024 hedefl erini anlatmak üzere bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Önal, “Bu yılın başında sabit hat hizmetleri imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesi için BTK’ya başvuruda bulunduk. BTK’nın bir sonraki anlaşmaya dair taslak niteliğinde istediği çerçeve dokümanı kapsamında hazırlığımızı yaptık. Görüş, öneri ve taleplerimizi bir araya topladığımız çerçeve dokümanı sunduk. Bu süreç 2024 gündemimizin en öncelikli maddelerinden biri olacak. Daha önceden de yetkililerin açıkladığı üzere 2024’te bu konunun somutlaşmasını bekliyoruz” diye konuştu. Önal, şunları dile getirdi: “Ülkemizin fiberleşmesinin ve dijital dönüşümünün tamamlanması adına imtiyazın yenilenmesi büyük önem taşıyor. Bu çerçevede biz de Türkiye’nin, sektörün ve Türk Telekom’un birlikte kalkınmasını sağlayacak, değer yaratan ve sürdürülebilir bir faaliyet modeli oluşturmak amacıyla bütünsel ve kapsayıcı bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Türkiye’nin 81 ilindeki altyapımızı yalnızca abonelerimiz kullansın” anlayışına sahip değiliz. Nitekim, ‘Sadece merkeze değil herkese’ hizmet anlayışımız bunun en önemli göstergelerinden biri. Bu anlayışımızı sürdürmekle birlikte, ‘Türk Telekom’un altyapısı Türkiye’nin altyapısı’ prensibi ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğimizin altını çizmek istiyorum.”

“SEBA'YI TİCARİLEŞTİRDİK"

Türkiye’nin teknoloji ihraç etmesinde öncü olmak istediklerini söyleyen Önal, “Grup şirketlerimiz Argela ve Netsia teknoloji ihracatımıza büyük katkı sunuyor. Argela ile geliştirdiğimiz şebeke teknolojilerinde stratejik üstünlük sağlayan SEBA’yı (Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi) kendi şebekemize başarıyla entegre ederek bu teknolojiyi dünyada ilk kez ticari olarak kullanan operatör olduk. SEBA, donanım altyapı maliyetini azaltıp kaynak tasarrufu sağlıyor” şeklinde konuştu.

"HANEDE AVRUPA 3.'SÜYÜZ"

“5G demek, fiber demek” diyen Önal, şu açıklamaları yaptı: “BTK ilk yarıyıl verilerine göre Türkiye’nin 536 bin km’lik toplam fiber ağ uzunluğunun 419 bin km’sini Türk Telekom tek başına tesis etti. 3. çeyrek itibarıyla fiber ağ uzunluğumuz 427 bin km. Bugün 32 milyon haneyi kapsayan fiber altyapımızla, ülkenin yüzde 90’larını kapsadık. 2023 Nisan’ında yayımlanan FTTH Council raporu da 15,7 milyon FTTH/B hane erişimi ile Fransa ve İspanya’nın ardından Avrupa’da 3. sırada yer alıyoruz. ‘Kurup geliştirdiğimiz bu altyapı Türkiye’nin altyapısı, herkes kullansın’ diyoruz.”

Teknoloji ve sanat AKM’de buluşuyor

Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ana destekçisiyiz. Ücretsiz Wi-Fi'ın yanı sıra görme ve işitme engelli sanatseverler, Sesli Adımlar uygulamamızla AKM’nin açık ve kapalı tüm alanlarını dışarıdan yardım almadan ziyaret edebiliyor. AKM’yi ‘kalbinde Türk Telekom’ olan simge bir mekâna dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz. Teknoloji ve sanatı buluşturduğumuz birçok etkinliğin yanı sıra Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin de ilk yılından beri ana destekçisiyiz.

PİLOT’un girişimcileri 30 milyon dolar yatırım aldı

Girişimcilik bizim için yeni bir alan değil, 10 yıldır girişimleri destekliyoruz. PİLOT ile başlayan yolculuğumuz, 2018’de kurduğumuz Türk Telekom Ventures ile çok daha kapsamlı bir boyuta evrildi. Türk Telekom Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile küresel ağlarımızı da genişletiyoruz. Deutsche Telecom’un da ana yatırımcıları arasında olduğu, Digital Transformation Capital Partners (DTCP) Fonu’na yatırım yaptık. Stanford Üniversitesi ile bir iş birliğimiz var. San Francisco’da yer alan Türk Telekom Ventures Ofisimiz ise yerli girişimlerimizi dünya arenasına taşıyan bir köprü vazifesinde. PİLOT ile bugüne kadar 111 girişime toplamda yaklaşık 32 milyon TL nakit desteği sağladık. Bunlardan 52’si yurt içi ve yurt dışından toplam tutarı 30 milyon doları aşan yatırım alarak fi kirlerini geliştirme fırsatı yakaladı. Türk Telekom Ventures ile halihazırda yatırım yaptığımız 16 girişimin 11’i PİLOT mezunlarımızdan oluşuyor. Eminönü’ndeki Santral ve AKM’deki Girişimcilik Merkezimizle girişimlere, paylaşımlı ofi s fırsatı sağlıyoruz.

Futbol için VAR sistemi sağlık için uzaktan ameliyat

Sağlık Bakanlığı ile MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi), HES (Hayat Eve Sığar) ve Şehir Hastanelerinde akıllı cihaz yönetimi konularındaki ortak çalışmalarımız, sağlık girişimlerine yatırımlarımız ve 5G ile uzaktan ameliyat gibi ilklerimiz ile sağlığı dijitalleştiriyoruz.

Teknoloji birikimimizi spora aktarıyoruz. İlk 5G canlı maç yayını, akıllı stadyumlar, ilk stat isim anlaşması, taraftar paketleri gibi birçok yeniliği futbolseverler ile buluşturduk. Ayrıca dünya ile eşzamanlı olarak ülkemizde teknoloji altyapısını sağladığımız VAR sistemi bulunuyor.

Yine Türkiye’de bir ilk olarak eSpor ekosisteminin gelişmesi adına eSüper Lig’in isim sponsoru ve resmi yayıncısı olduk.

Geliştirdiğimiz yeni nesil akıllı şehir projeleri, akıllı ulaşım sistemleri ile verimli ve yaşam kalitesi yüksek şehirlerin inşasına katkı sağlıyor, şehirlerimizi dijitalleştiriyoruz.

Otoyolların ve ulaşım sistemimizin de dijitalleşmesini sağlıyoruz. Karayolları’nın stratejik projelerinde; Akıllı Ulaşım Sistemleri’ni (AUS) çalıştırıyoruz. Çanakkale Otoyolu Projesi’ne dijital katkı sunuyoruz.

Rakamlarla Türk Telekom

Yılın ilk 9 ayında konsolide gelirlerimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 55,6 milyar TL’ye, FAVÖK’ümüzü 18,8 milyar TL’ye çıkarırken 9 aylık net kârımız ise 4,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Yatırım Harcamalarımız yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,5 artarak 12,6 milyar TL oldu.

3. çeyrek fi nansal performansımız sonrasında, 2023'ün ilk yarısında yukarı yönlü revize ettiğimiz öngörülerimizi koruyoruz. Buna göre; 2023 konsolide gelirlerimizde yüzde 67-70 aralığında büyüme beklerken, konsolide FAVÖK’ümüzün 25-27 milyar TL aralığında, konsolide yatırım harcamalarımızın ise 19-21 milyar TL aralığında olmasını öngörüyoruz.

Bu yılın 2. çeyreğinde müşteri deneyimi memnuniyet performansımızla son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştık.