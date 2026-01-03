Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin: Türkiye’nin dijital geleceğini inşa ediyoruz

Türk Telekom, 2025'i güçlü altyapı yatırımları, öncü 5G çalışmaları ve teknoloji üretme vizyonuyla tamamlarken, 2026'yı 5G ile iletişimde dönüşümün yılı haline getirmek üzere stratejik adımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Uzun yıllardır yürüttüğü saha testleri, pilot uygulamaları ve AR-GE çalışmalarıyla 5G'de öncü rol üstlenen Türk Telekom, yerli ve milli teknoloji üretme vizyonu kapsamında iştirak şirketleri Argela ve Netsia ile 5G ekosisteminde dışa bağımlılığı azaltan yenilikçi çözümler geliştiriyor.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, 2025'i güçlü altyapı yatırımlarıyla tamamladıklarını, 2026'yı ise 5G ile iletişimde dönüşümün yılı yapma vizyonuyla hareket edeceklerini belirtti. Şahin, Türk Telekom olarak köklü geçmişlerinden aldıkları güçle Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön verirken, teknoloji üreten ve ihraç eden bir Türkiye hedefiyle milli kalkınmanın lokomotifi olmayı sürdürdüklerini ifade etti. Geçen senenin Türkiye'nin dijital geleceği açısından kritik eşiklerin aşıldığı bir yıl olduğunu belirten Şahin, şu değerlendirmede bulundu: "Ağustos ayında, 2026 yılı şubat ayında dolacak olan sabit hizmetler imtiyazımızın 2050 yılına kadar uzatılmasıyla stratejik bir adım attık. Bu tarihi imza, Türkiye'nin dijital dönüşümünü tamamlama hedefimiz doğrultusunda en büyük güvencemizdir. Bu kapsamda, 2030 yılına kadar fiber erişimimizi 37 milyon haneye, fiber abone sayımızı 17 milyona yükseltmeyi ve bağlantı hızımızı 7 kat artırmayı hedefliyoruz. İmtiyaz sözleşmesi süresince Türkiye ekonomisine sağlayacağımız 20 milyar dolarlık doğrudan katkının yanı sıra bu yatırımların teknoloji tabanlı tüm endüstriler üzerindeki çarpan etkisi çok daha yüksek ölçekte hissedilecektir."

"Dijitalleşme yatırımları 22 milyar doları aştı"

Şahin, 2005 yılından bu yana Türkiye'nin dijitalleşmesi yolunda gerçekleştirdikleri yatırımların 22 milyar doları aştığını, Türkiye'nin 81 ilini uçtan uca saran ve 535 bin kilometreye ulaşan fiber altyapılarının 34,3 milyon hane kapsamasına (FFTH/B ve FTTH/C) ulaştığını bildirdi.

Fiberle bağlı baz istasyonu oranlarını yüzde 58 seviyelerine taşıyarak, dünya için 2030 hedeflerini şimdiden geçmiş durumda olduklarını belirten Şahin, şunları ifade etti:"Güçlü altyapımız ve fiber istasyonlarımız, 5G'ye geçiş sürecinde ülkemizin dijital omurgasını oluşturuyor. Uzun yıllardır 5G ile sağlıktan tarıma, ulaşımdan sanayiye, spordan sanata kadar tüm alanlarda öncü çalışmalar gerçekleştirdik. 5G ile ilk çevrim içi uzaktan ameliyat, akıllı tarım, limanlarda akıllı taşıt takibi ve güvenli ulaşım, 5G Haptic (Dokunsal) Eldivenli VR Kukla Tiyatrosu, ilk canlı maç yayını, ilk milli endüstriyel 5G şebeke, 5G altyapısı ile Atatürk Kültür Merkezi'nde VR gözlükle yenilikçi sanat deneyimi gibi çeşitli uygulamalar hayata geçirdik. Hem altyapımız hem de uygulamadaki deneyimimizle Türkiye'yi her yönüyle 5G çağına hazır hale getirmiş bulunuyoruz."

Şahin, 5G'yi yalnızca daha hızlı internet değil, üretimde, sağlıkta, eğitimde ve yaşamın her alanında verimliliği artıracak stratejik bir dönüşüm olarak gördüklerinin altını çizdi.

70’in üzerinde uluslararası patent

Şahin, iştirak şirketleri Argela ve Netsia'nın geliştirdiği yenilikçi çözümlerle 70'in üzerinde uluslararası patenti bulunduğuna dikkati çekti. Dünyaya kazandırdıkları yeni teknolojilerle Türkiye ekonomisine katma değer sağladıklarına işaret eden Şahin, şu ifadeyi kullandı: "Silikon Vadisi'ndeki şirketimiz Netsia ile geliştirdiğimiz SEBA ve RIC gibi ileri teknolojileri küresel pazara taşıyarak ülkemizin teknoloji üretme ve ihraç etme vizyonuna katkı sunuyoruz. Türk Telekom olarak 2026 yılında fiber yatırımlarını büyütmeyi, 5G'nin günlük yaşama entegrasyonunu hızlandırmayı ve Türkiye'yi kendi teknolojisini üreten ve ihraç eden bir dijital güç haline getirme hedefiyle yolumuza devam edeceğiz."