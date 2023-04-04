Türk Ticaret Bankası, mevduatla kaynak yaratacak

MERVE YİĞİTCAN - İSTANBUL

İhracatı Geliştirme (İGE) AŞ tarafından TMSF’den satın alınan Türk Ticaret Bankası’nın (TTB) mevduat toplayacağı, Eximbank’tan da bu yönüyle ayrışacağı öğrenildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, TMSF’nin ihalesinde İGE AŞ’nin 455 milyon TL ile en yüksek teklifi vererek satın aldığı Türk Ticaret Bankası ile ilgili EKONOMİ’ye değerlendirmelerde bulundu. Bir ihtisas bankası olan Türk Ticaret Bankası’nın mevduat toplayacağını, kaynağı buradan yaratacağını söyleyen Gültepe, bankanın Eximbank’tan farkının da bu olacağını belirtti. Diğer bankaların hem bireysel hem de ticari tarafta olduklarını, nerede kar maksimizasyonu varsa kaynaklarını da o tarafa kaydırdıklarını dile getiren Gültepe, “Türk Ticaret Bankası’nda bu olmayacak. İhracatçıyı ve üreticiyi daha iyi anlayan, projenin içinde olan daha efektif bir yapıda olacak. Daha uygun finansman sağlayacak. Bu kısa süreli bir olay değil. Oturması 4-5 seneyi bulabilir” diye konuştu.

Temelleri 1913 yılında atılan Türkiye’nin en köklü bankalarından Türk Ticaret Bankası,6 Kasım 1997’de TMSF’ye devredilmiş, bankacılık faaliyetleri de 2011’de sona erdirilmişti. Bankanın yeniden faaliyete geçirilmesi için 2019’da çalışmalara başlanmış ve 2021’de BDDK kararı ile bankaya yeniden faaliyet izni verilmişti. TMSF’nin duyurusunu yaptığı ihale için 13 katılımcı şartname alırken, teklif veren katılımcı sayısı 6 olmuştu. Şartname gereklerini taşıyan 3 katılımcıdan biri olan İGE AŞ, açık artırmada 455 milyon TL teklif vererek bankanın yeni sahibi olmuştu.

İGE Kefalet Portalı hizmete giriyor

Öte yandan yeni nesil kefalet uygulaması olarak geliştirilen ve deprem nedeniyle ertelenen İGE Kefalet Portalı, nisan ayı içinde hayata geçecek. Portalın duyurusunu İGE AŞ Genel Müdürü Kasım Akdeniz, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) mart ayı olağan meclis toplantısında yaptı. Akdeniz burada yaptığı konuşmada, “Temel amacımız ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırmak” derken, 1 yılda 8 bine yakın ihracatçının 30 milyar TL’lik kredisine kefil olduklarını, bunun 26,7 milyar TL’sinin de kullandırıldığını söyledi. İGE olarak ihracatçıların sürdürülebilir şekilde bankalardan en uygun şartlarda kredi alması için bir uygulama geliştirdiklerini belirten Akdeniz, İGE Kefalet Portalı adı verilen sistemin hazırlandığını, ancak 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelediklerini, portalın nisan ayı içinde hayata geçeceğini aktardı.

İhracatçı tüm bankalara ulaşabilecek

İGE AŞ Genel Müdürü Kasım Akdeniz, İGE Kefalet Portalı’nın nasıl işleyeceğini şu şekilde anlattı: “Mevcut sistemde ihracatçı önce bankaya başvuruyor, değerlendirmeler sonunda ihracatçı seçimini banka yapıyor, kabul ya da ret bankadan geliyor. Eğer ihracatçı bankaya ilk başvurusunda anlaşamazsa, diğer bankada süreç yeniden başlıyor. Aynı zamanda KOBİ’lere sistemdeki en iyi fiyatı bulma konusunda destek olacak bir uygulama da yok. İGE Kefalet Portalı’nda ihracatçı önce bankaya değil İGE’ye başvuracak, İGE değerlendirme yapacak, eğer krediye başvurmaya uygunsa söz konusu başvuruyu, sistemdeki bankalar ile entegre oluşturulan platforma bırakacak. Bu bir başvuru havuzu. Bankalar 7 iş günü içinde teklifi vermek zorunda. 7 iş günü sonunda sistem kapanacak, tekliflerin sıralaması ihracatçıya verilecek. Bu andan itibaren ihracatçı 2 iş günü içinde bu listedeki bankalardan herhangi birine başvurursa, banka teklifindeki şartlar kapsamında krediyi size kullandırmak zorunda olacak. Bu sistemle bir ihracatçı tüm bankalara ulaşabilirken, bir banka da tüm ihracatçılara ulaşabilecek. Finansmana erişim hızlandırılacak, ihracatçı için en iyi fiyat ve uygun teminat seçeneği yaratılacak.”

■ “DÜNYAYA ÖRNEK OLACAĞIZ”

Mustafa Gültepe, ihracatçıya sunulacak uygun finansmanı maliyetinin ne olacağına ilişkin soruya ise “Şu anda satın almayla ilgili BDDK ve Rekabet Kurumu süreci devam ediyor. Tamamen aldıktan sonra profesyonel bir kadroyla beraber bir yol hartası belirlenecek” dedi. TİM ve ihracatçı birliklerinin yanı sıra 20 bankanın da ortak olduğu bu yapının Türkiye’de bir ilk olacağını söyleyen Gültepe, bu girişimle dünyaya da örnek olacaklarını dile getirdi. Türk Ticaret Bankası’nın ihracatta önemli bir kaldıraç etkisi yapacağını belirten Gültepe, “Çünkü İGE AŞ kefalet veriyor zaten. Kefaleti büyük bankalar aldığında analizi onlar yapıyor. Ama burada hem kefaleti hem analizi İGE yapacağı için süreç daha hızlı ilerleyecek. İhracatçı birliklerinin önümüzdeki dönemde özellikle proje, yatırım ve işletme finansmanı kararlarında ihracatçılardan gelecek fikirleri da alarak o tarafı düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.