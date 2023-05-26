Türk üreticiler, milyarlarca dolarlık ‘ABD mutfağı’ için harekete geçti

ABD’nin Şikago kentinde düzenlenen NRA Show Fuarı’na, 18’i milli ve 13’ü bireysel olmak üzere toplam 31 Türk firması katıldı. Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TUSİD) organizasyonu ile fuara milli katılım gerçekleştirildiğini ifade eden TUSİD Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı, “NRA Show Fuarı çok uzun yıllardır her yıl yapılan bir fuar. TUSİD olarak biz de İstanbul Maden ve Metaller İhracatçıları Birliği (İMMİB)’nin destekleri ile ikinci kez milli katılım organizasyonu düzenledik. ABD’ye gelen firmalarımızın hepsi Türkiye’de üretim yapan endüstriyel mutfak konusunda uzmanlar. Fuar, ABD’nin yanı sıra tüm Amerika kıtasının en önemli fuarları arasında yer alıyor. Amerika pazarı bizim için çok önemli. Bu pazara da çok güzel bir şekilde hazırlandık ve Türk sanayisinin gücünü göstermenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin ihracatı 6,5 milyar dolar

Amerika Birleşik Devletleri’nin dünyanın en önemli tüketim pazarlarından biri olduğunu kaydeden Güçlü Kaplangı, “Türkiye, endüstriyel mutfak ve mutfak eşyaları sektöründe 40 yıllık geçmişiyle şu anda dünyanın 5 ekol ülkesinden biri. İhracat sıralamasında da dünyada beşinci sıradayız. İhracatta ilk sırada Çin geliyor, ikinci sırada ABD, üçüncü sırada Almanya ve dördüncü sırada ise İtalya yer alıyor. Türkiye olarak tüm mutfak eşyaları ihracatımız 6,5 milyar dolar seviyesinde. Ancak, birinci sıradaki Çin’in ihracatı 147 milyar dolar. Çin, ihracatının yüzde 60'ını ABD’ye yapıyor. Biz de sektör olarak ABD pazarına odaklandık. Çin’in ABD’ye yaptığı ihracattan yüzde 10’luk bir pay almayı başarırsak, ihracatımızı yüzde 150 büyütebiliyoruz. İşte, bu yüzden ABD’de düzenlenen fuarlar ve etkinlikler bizim için çok değerli.” diye konuştu. Türkiye’nin dış ticaret açığını kapatma noktasında endüstriyel mutfak sektörünün büyük çaba sarf ettiğini dile getiren Güçlü Kaplangı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu ana kadar yaptığımız ihracatı her yıl katlayarak, ülkemize daha fazla artı değer katacağımıza inanıyoruz. Ancak, daha gidecek çok yolumuz var. Çok büyük fırsatlar karşımızda. Sektör olarak bu fırsatları yakından takip ediyoruz.”

Kanada, Meksika ve Hindistan hedefler arasında

Sektörün ihracatının yüzde 51’inin Avrupa ülkelerine yapıldığını söyleyen Güçlü Kaplangı, “Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği uzak ülkeler stratejisi doğrultusunda ABD’ye yoğunlaştık. Ancak, Amerika kıtasında Kanada ve Meksika da radarımızda. Latin Amerika ülkeleri de büyük pazarlar arasında yer alıyor. Amerika kıtasını bir bütün olarak görüyoruz. Amerika kıtası dışında uzak ülkeler stratejisi kapsamında Hindistan, Endonezya ve Malezya’ya da yoğunlaştık. Bu ülkelerde de hem üretim hem de fuar çalışmaları yapacağız. Hep birlikte Türk endüstriyel mutfak ürünlerini tanıtacağız ve istediğimiz hedefe ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.

Türk firmaların üretimi arttı

ABD pazarı ve ABD’deki sektörü de değerlendiren Güçlü Kaplangı, “ABD’de sektörümüzden üreticiler var. ABD’nin iç tüketimine üretim yaparken, ihracat da gerçekleştiriyorlar. İhracatta da bilinen meşhur zincirlere, otel ve fast food zincirlerine göre ürettikleri ürünler var. Ancak, Türkiye’deki üreticiler de ABD’li üreticilerin ürünlerine alternatifler üretmeye başladı. Özellikle pişiricilerde bu ürünlerin alternatiflerini üretmiş durumdayız. ABD’li üreticilerin pazarlarına, Türk üreticiler olarak girmeye başladık. Türkiye'de ve Avrupa'da ürettiğimiz ürünler ilgi görmeye başladı.” dedi.