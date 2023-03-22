Türkbank, İGE’ye devroluyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) dün yapılan Türk Ticaret Bankası (Türkbank) satış ihalesinde, İhracatı Geliştirme A.Ş.’nin (İGE) verdiği teklifi bugün onaylaması bekleniyor. İhaleye 455 milyon liraya teklif veren İGE’nin ve bu kuruluşun ortaklarından Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) onayın ardından resmi açıklama yapması bekleniyor.

EKONOMİ gazetesine bilgi veren kaynaklar, kamu bankasının yine kamuda kalacak olmasından dolayı memnun olduklarını belirtirken, “Mevcut şartlarda finansmana erişim kolay olmuyordu. Kaynaklar yeterli değildi. İhracatçıyı finanse edecek bir kaynak arayışı vardı. Bu şartlarda bir kamu bankasının kamu kuruluşuna devrolması son derece faydalı olacak” dedi.

İhalede neler olmuştu?

Sözcü Gazetesi’nden Erdoğan Süzer’in haberine göre; 7 firmanın şartname aldığı, 4 firmanın yarışma öncesi gerekçe bile gösterilmeden elendiği, yarışmaya katılan 3 firmadan 2'sinin açık artırmaya katılmadığı ihalede en yüksek teklif 455 milyon lira olmuştu. TMSF yönetiminin ihalede verilen 455 milyon liralık teklifi uygun bulması halinde, 110 yıllık bankanın, iki ayrı banka lisansı, bilançodaki varlıkları ve değerli gayrimenkulleri İGE'ye geçecek.

İki ayrı bankanın daha lisansını elinde bulunduran Türkbank'ın kasasındaki varlıkları ve gayrimenkullerinin değerinin 300 milyon lirayı bulacağı hesaplanırken, bankanın piyasa değerinin 1 milyar liranın üzerinde olduğu iddia ediliyor.