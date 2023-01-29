Turkcell, 46 bin 500 baz istasyonu kuracak

Hüseyin GÖKÇE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2022 yılı Aralık ayına ait yatırım teşvik belgesi listesini yayımladı. Aralık ayında 1 milyar lira ve üzerinde 10 yatırım teşvik belgesi aldı.

Toplam 84 milyar 692 milyon liralık teşvik belgesi düzenlenirken, yatırım kapsamında 53 bin 933 kişinin istihdam taahhüdünde bulunuldu. Bu yatırımlar için 1 milyar 337 milyon liralık makine ve teçhizat ithalatı yapılacak.

Yılın son ayında en yüksek yatırım öngören teşvik belgesi 10 milyar 750 milyon lira ile Turkcell için düzenlendi. Turkcell teşvik belgesi kapsamında 46 bin 500 baz istasyonu kuracak. Yatırım 500 kişilik istihdam ve 572 milyon dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanımı öngörülüyor.

Başkent Doğalgaz 2 milyon 163 bin aboneye gaz dağıtım hizmeti için 6 milyar 183 milyon liralık sabit yatırım yapacak, yatırım kapsamında 250 kişi istihdam edilecek.

Dicle Elektrik muhtelif illerde elektrik enerjisi temin yatırımı için 4 milyar 480 milyon liralık yatırım yapacak. Uludağ Elektrik’in, 3 milyon 912 bin aboneye elektrik temin hizmeti için 2 milyar 600 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Bu dönemde ayrıca Cengiz Makine Kocaeli’nde otomotiv parçası üretimi için 2 milyar 128 milyon liralık, Yörükoğlu Turizm Antalya’da 5 yıldızlı otel yapımı için 1 milyar 720 milyon liralık, Ares Elektrik Kırklareli’nde RES projesi için 1 milyar 508 milyon liralık, Kaya A.Ş Antalya’da otel projesi için 1 milyar 345 milyon liralık sabit yatırım yapacak.

Yatırım miktarı yüzde 43 arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2022 yılında düzenlediğimiz 13 bin 653 teşvik belgesi ile 357 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak yaklaşık 579 milyar liralık yatırımın önünü açtık. Önceki yıla göre düzenlenen belge sayısı yüzde 8, öngörülen yatırım miktarı yüzde 43 oranında arttı" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, bu rakamların yatırımcıların Türk ekonomisine olan güveninin bir göstergesi olduğuna işaret ederek, "Özel sektörü, ekonomik büyümenin lokomotifi olarak görüyoruz. Devletin öncülüğünde özel sektörü destekleyerek yatırımların önünü açmayı sürdüreceğiz" görüşünü paylaştı.