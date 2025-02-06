Türkiye AB'ye işlenmiş tavuk eti ihracatına hazırlanıyor

Türkiye ve AB arasında kanatlı eti ihracatı konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıldan itibaren yürüttüğü yoğun çalışmalar sonuç verdi ve Türkiye'de üretim yapan kanatlı eti işleme tesislerinin AB'ye ısıl işlem görmüş kanatlı eti ihraç etmesini sağlayacak onay alındı.

"En çok ihracat yapılan ülke 630 milyon dolar ile yine Irak oldu"

Türkiye'nin beyaz et sektöründe önemli ihracat firması Hastavuk, yakın zamanda Avrupa'ya şinitzel, nugget ve tavuk döneri gibi ileri işlenmiş katma değerli tavuk ürünlerini ihraç etmeye hazırlanıyor.

2024 yılında sektörel bazda ihracatın yaklaşık 3 milyar 800 milyon dolar seviyelerinde gerçekleştiğini belirten firmanın Genel Müdürü Müfit Yavuz, "2024 yılında sektörel bazda en çok ihracat yapılan ülke 630 milyon dolar ile yine Irak oldu. Bulunduğumuz coğrafyada yaşanan savaşlar, dengesizlikler, piyasalardaki belirsizlikler, her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de geleceğe dair planlarımızı zorlaştırmaktadır. Gerek sektör olarak ve gerekse Hastavuk olarak bu durumu avantaja çevirmek, ülkemizin ve çevremizin gıda ihtiyacını karşılamak için gayretli çalışmalar içerisindeyiz. Dünya piyasalarında rekabet edebilmek ve gücümüzü arttırabilmek için ihracatımızın önündeki en büyük engel yüksek finansman maliyetleridir" dedi.

"Halkımızın yönlendirilmesi, üretime teşvik edilmesi ve devlet desteği şarttır"

Üretimi arttırmak için kümes ihtiyacının karşılanmasının şart olduğunu belirten Yavuz, "Sektöre yeni kümesler kazandırılmalıdır. Bunun için kırsalda yaşayan halkımızın yönlendirilmesi, üretime teşvik edilmesi ve devlet desteği şarttır. Bu sayede köyden kente göçün azalması, kırsalda yerleşimin ve istihdamın artması, şehirleşmenin önüne geçilerek üretimin artması ve kırsalın kalkınması sağlanacaktır. Yükselen maliyetler bulunduğumuz pazarlarda bizi zora sokarken, yeni pazarlar bulmaya, mevcut pazarlarda elimizi güçlendirecek arayışlara sokmuştur. Devletimizden en önemli isteğimiz kur politikasının istikrarlı, üreticiyi ve ihracatçıyı destekler olması yönündedir" diye konuştu.

"Türkiye'nin üretimde, büyümesinde, ihracatında rekabeti yükseltecek firmalara her zaman ihtiyacı vardır" diyen Yavuz, "Hastavuk firması da bu firmalardan biridir. İhracat pazarlarını genişletmeye yönelik çalışmalar hızla devam etmektedir. AB, Japonya, Rusya, Çin ve Suudi Arabistan ulaşmayı hedeflediğimiz önemli pazarlardır. AB'ye ihracat için gerek devlet, gerek sektör ve gerekse firmamız yıllardır yoğun çaba göstermemize rağmen bürokratik engeller nedeniyle izin konusu bir türlü aşılamamıştı. Artık o engel de ortadan kalkmış oldu. Çok yakında ileri işlenmiş ürünlerle sektörel bazda AB'ye giriş yapmış olacağız. Avrupa'ya şinitzel, nugget ve tavuk döneri gibi ileri işlenmiş katma değerli tavuk ürünlerimizi yedireceğiz" dedi.

Hedef pazarlarla ilgili olara Yavuz, şunları söyledi: