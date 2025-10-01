Türkiye kahvede bölgesel 'hub' potansiyeline sahip

SEHER KARATAŞ

Küresel kahve pazarının 2025 itibarıyla büyüklüğü konusunda farklı tahminler olsa da güvenilir pazar araştırma kuruluşlarının ortak görüşüne göre, pazar öteki emtia pazarlarına göre hızla genişliyor. Küresel tüketimde artış kahveyi devasa bir ekonomik boyuta taşıyor. Statista tarafından yapılan tahminlere göre bu yıl dünya kahve pazarının büyüklüğü 485,59 milyar dolara ulaşacak. Kahve pazarında perakende satışlardan elde edilen cironun 105,37 milyar doları bulması, restoran, kafe ve barlardan elde edilen gelirin ise 380,22 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Kahve fiyatlarının uluslararası piyasalarda son 1 yılda yüzde 40’ten fazla ve bu yıl yüzde 16 artmasına karşın dünyada kahve satışlarının hızlanarak artması dikkat çekiyor.

Önümüzdeki yıllarda global kahve pazarının büyümesinin üç ana faktör tarafından destekleneceği dile getiriliyor. Ayrıcalıklaşma (specialty coffee ve üçüncü dalga trendleri), hazır içecek/soğuk kahve & RTD (ready-to-drink) segmentlerinin hızlı büyümesi ve Asya-Pasifik başta olmak üzere yeni ve hızlanan tüketim bölgeleri... Ayrıca sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve sertifikasyon talebi markaların stratejik hedeflerine dönüşüyor. 2025’te global üretimde yüzde 4,72'lik bir büyüme öngörülürken, iklim koşulları ve küresel lojistik şartların fiyatlarda oynaklık yaratacağı düşünülüyor. Bu durumun perakende fiyatlarına ve tüketim alışkanlıklarına doğrudan yansıyacağı ifade ediliyor.

Pazar Türkiye’de bu yıl yüzde 5 büyüyecek

Türkiye’de de kahve pazarı hem geleneksel Türk kahvesi talebi hem de espresso/chain cafe kültürünün etkisiyle büyüyor. Sektörel raporlar bu yıl Türkiye pazarı için yaklaşık yüzde 5 büyüme öngörüyor. Türkiye’de pazar büyüklüğü tahminleri firma bazında farklılık gösterse de hem evde tüketim hem de dışarıda tüketim kalemlerinde belirgin büyüme görülüyor.

Türkiye, kahve çekirdeği üreticisi değil; büyük ölçüde ithalata dayalı bir pazar olmasına rağmen tüketim dinamizmi açısından bölgesel öneme sahip. Orta Doğu ve Batı Asya pazarlarına yakınlığı, güçlü kahve kültürü (hem geleneksel hem modern) ve büyüyen kafe zincirleri sayesinde, Türkiye bölgesel bir hub ve büyüme motoru olarak değerlendiriliyor. Ancak Türkiye hâlâ küresel pazardan küçük bir pay aldığından daha büyük etki için ihracata veya kahve ekipman/ servis inovasyonuna odaklanılması gerekiyor.

Yüksek fiyat kahve keyfini bozamıyor

Hem çalışma masalarının hem de sohbetlerin favori eşlikçisi olan kahvenin tüketimi giderek artıyor. Bu durum, son aylardaki rekor fiyat artışlarına rağmen insanların kahve keyfinden vazgeçmediğini kanıtlıyor. ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) yaz aylarında yayınladığı rapora göre, dünya çapında kahve tüketiminin bu ay başlayacak olan yeni sezonda, 169,4 milyon çuvala (bir çuvalın büyüklüğü 60 kg) ulaşması bekleniyor. Bu da önceki yıla göre tüketimin 3 milyon ton büyüyeceği anlamına geliyor.

2025’te öne çıkan kahve trendleri

- Sürdürülebilir kahve üretimi

- Yeni nesil kahve demleme yöntemleri

- Fonksiyonel kahveler

- Tüketici alışkanlıklarındaki dönüşümler

- Teknoloji entegrasyonu

- Kış kahvelerine artan talep

Çöpe giden kağıt bardakları yeni teknolojiyle kurtardı

Türkiye’nin sürdürülebilir ambalajda öncü şirketi Recyloop Sürdürülebilir Ambalaj AŞ, “Sürdürülebilir İş Ödülleri 2025” yarışmasında “Atık Yönetimi ve Sıfır Atık” kategorisinde finale kaldı. Şirketin geliştirdiği HydroLoop Su Bazlı Kaplama Teknolojisi, içindeki ince plastik nedeniyle geri dönüşemeyen kağıt bardaklardaki bu problemi ortadan kaldırarak, bardakları tamamen geri dönüştürülebilir, biyobozunur ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayan bir yapıya kavuşturuyor. Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde finale kalmalarının yalnızca Recyloop’un değil, Türkiye’nin sürdürülebilirlik vizyonunun da uluslararası platformda tescil edilmesi anlamına geldiğine işaret eden Recyloop Ambalaj AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Erhan Eroğlu, "HydroLoop teknolojimizle tek kullanımlık bardaklara ilk kez gerçek bir geri dönüşüm alternatifi sunduk. Gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.