Türkiye'de 30 ilde ocak-kasım döneminde ihracat 1 milyar doları aştı

Ticaret Bakanlığı faaliyet illeri bazında yaptığı açıklamada, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde 30 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı, 59 ilin ihracatı arttı.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında, kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta, İstanbul yüzde 12,8 azalış ve 5 milyar 38 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli yüzde 2,7 azalış ve 2 milyar 528 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir yüzde 13,7 azalış ve 1 milyar 973 milyon dolarla üçüncü sırada Bursa yüzde 4,2 artış ve 1 milyar 704 milyon dolarla dördüncü sırada, Tekirdağ ise yüzde 4,6 artış ve 1 milyar 51 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla, Çorum 138 milyon dolarlık artışla birinci il, Bursa 69 milyon dolarlık artışla ikinci il, Tekirdağ 46 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Osmaniye 45 milyon dolarlık artışla dördüncü il,

Denizli ise 44 milyon dolarlık artışla beşinci il konumunda bulunuyor.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz." denildi.